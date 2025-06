Biglietto preso, direzione Napoli Capodichino: Conte accoglie il rinforzo difensivo | Sborsati 30 milioni

Il Napoli è uno dei club più attivi in questa fase di calciomercato. De Laurentiis sta facendo le cose in grande.

Il Napoli si sta rivelando il club italiano più attivo in questa prima fase del calciomercato. Dopo la straordinaria conquista dello Scudetto, il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di non fermarsi e vuole costruire una squadra in grado di confermarsi in Italia e fare il salto di qualità anche in Europa. L’obiettivo è chiaro: mantenere l’entusiasmo, rafforzare la rosa e garantire continuità a un progetto vincente.

La strategia del club parte da un consolidamento tecnico con innesti mirati in ogni reparto. Il Napoli vuole capitalizzare l’ottimo lavoro svolto finora e sta agendo con rapidità e concretezza sul mercato. A differenza di altri club italiani, ancora fermi o attendisti, De Laurentiis sta imprimendo un’accelerazione netta alla campagna acquisti, convinto che la programmazione precoce sia fondamentale per restare al vertice.

Sul fronte europeo, l’intenzione è quella di non limitarsi a ben figurare, ma di essere realmente competitivi. Per questo il club sta valutando profili internazionali con esperienza nelle coppe, combinandoli con la valorizzazione dei giovani già presenti in rosa. L’obiettivo è costruire una squadra completa, ambiziosa e capace di imporsi anche oltre i confini nazionali.

Con una visione chiara e investimenti ben calibrati, il Napoli vuole aprire un ciclo duraturo. E in un mercato che fatica ancora a decollare, è proprio il club partenopeo a dare il primo segnale forte.

Il profilo giusto per rinforzare la difesa

Tra i tanti nomi sul taccuino del Napoli per rinforzare la rosa, spicca quello di Isak Hien, difensore centrale dell’Atalanta. Il giocatore svedese, classe 1999, è reduce da una stagione in crescendo con la maglia nerazzurra, culminata con ottime prestazioni anche in campo europeo. Dotato di fisicità, senso della posizione e buona tecnica, Hien rappresenta un profilo ideale per alzare il livello del reparto difensivo azzurro, in vista di una stagione che vedrà il Napoli impegnato su più fronti.

Il nuovo corso voluto da Aurelio De Laurentiis punta a costruire una squadra solida ma moderna, e in questo senso Hien potrebbe essere il perno giusto da cui ripartire in difesa. Il club partenopeo ha manifestato concreto interesse, consapevole di dover investire per assicurarsi un giocatore già abituato a reggere la pressione e i ritmi delle competizioni internazionali.

La richiesta dell’Atalanta e i margini di trattativa

Il problema, però, è legato alle richieste economiche dell’Atalanta. La Dea valuta Hien circa 40 milioni di euro, una cifra considerata troppo alta dal Napoli, che al momento non è disposto ad arrivare a quella soglia. La trattativa è in una fase iniziale, ma i contatti tra le parti sono stati avviati e non è escluso che si possa aprire uno spiraglio nelle prossime settimane.

Tutto dipenderà dalla volontà dell’Atalanta di trattare e da eventuali contropartite tecniche che il Napoli potrebbe inserire per abbassare il prezzo. Hien resta un obiettivo concreto, ma la strada è ancora lunga.