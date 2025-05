Biglietti per la finale di Champions gratis: i tifosi interisti esultano di nuovo | Ecco come ottenerli

Inter-PSG, una finale mai vista prima. Ma alcuni fortunati hanno l’occasione di viverla da dentro, a spese della UEFA.

Tutto pronto per il grande evento: Inter e PSG si affronteranno a Monaco di Baviera il 31 maggio. Ma qualcuno ha già vinto la sua finale.

L’ultima volta che la Champions League è sbarcata a Monaco, il Chelsea beffava il Bayern ai rigori. Era il 2012. Stavolta, invece, lo scenario è inedito e affascinante: Inter contro PSG, una sfida mai vista in competizioni ufficiali. Sabato 31 maggio, ore 21:00, alla Munich Football Arena. E se l’attesa cresce, c’è chi ha già realizzato un sogno.

Un volo pagato, hotel incluso, e soprattutto: due biglietti per la finale più ambita del calcio europeo. Tutto gratis. La UEFA ha infatti lanciato un contest che ha regalato a due tifosi e ai loro accompagnatori l’accesso al match del secolo. L’unica condizione? Rispondere correttamente a cinque domande in un quiz dedicato.

Una sfida storica

L’Inter ha staccato il pass per la sua settima finale battendo il Barcellona in una doppia semifinale al cardiopalma: 3-3 al Camp Nou, poi un leggendario 4-3 a San Siro. Il PSG, invece, ha eliminato l’Arsenal con un doppio successo (1-0 a Londra, 2-1 a Parigi), centrando così la seconda finale di Champions della sua storia dopo quella persa nel 2020 contro il Bayern. Mai, nella loro lunga storia, Inter e PSG si erano affrontate in gare ufficiali. Solo qualche incrocio in amichevoli e tornei estivi: l’ultimo, nel 2023 a Tokyo, finito 2-1 per i nerazzurri. Ma questa volta è diverso. In palio c’è la Coppa dalle grandi orecchie.

La cornice sarà la Munich Football Arena, stadio del Bayern Monaco, che per la prima volta nella storia ospita partite di due Europei UEFA consecutivi (2020 e 2024). Con i suoi 66.000 posti, sarà il cuore pulsante dell’Europa calcistica per una notte. La finale sarà decisa, se necessario, da supplementari e rigori. Ma non sarà solo calcio. Prima del fischio d’inizio, saliranno sul palco i Linkin Park, chiamati a infiammare il pubblico con un remix inedito creato per l’occasione. Calcio e musica, passione e spettacolo. Tutto in una notte sola.

Come ottenere i biglietti?

Per chi ci ha sperato, c’era un’occasione irripetibile. La UEFA aveva messo in palio due pacchetti completi: volo, hotel e biglietti per la finale di Champions League 2025. Per partecipare bastava accedere al sito UEFA e completare un quiz dedicato all’Inter, al PSG o alla stagione in corso.

Ma chi non ha agito in tempo ha perso l’opportunità: il termine per partecipare era fissato al 6 maggio scorso. Ora resta solo il sogno di guardarla in TV… o sperare in un miracolo dell’ultimo minuto con il mercato dei biglietti.