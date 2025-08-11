11 Agosto 2025

“BERRETTINI SI RITIRA”, scossone improvviso | Tifosi in lacrime: doccia fredda negli ultimi minuti

Simone Di Paola 11 Agosto 2025
I tifosi non possono credere all’annuncio, ha fatto il giro di tutti i social: è ufficiale, Berrettini si ritira

L’ascesa del tennis italiano è un fenomeno evidente. Negli ultimi anni il nostro interesse nei confronti di questo sport è cresciuto notevolmente, soprattutto da quando c’è stata una crescita significativa dei giocatori italiani a livello internazionale.

Questo successo è stato reso tale grazie a svariati tennisti. Il primo su tutti è Jannik Sinner, oramai diventato una icona mondiale e primo nella classifica mondiale del ranking ATP, poi Matteo Berrettini ed a seguire Lorenzo Musetti e Matteo Gigante.

Ed a proposito del secondo della lista, è trapelata nelle ultime ore una notizia che ha scosso tutti gli appassionati. Ha fatto il giro di tutti i social network in un nanosecondo, lasciando i tifosi totalmente impietriti ed in lacrime per quanto letto.

Pochi anni fa era lui ad essere l’italiano di punta, tant’è che era arrivato ad un livello tale da dimostrare di essere in grado di poter vincere uno Slam. Tanti infortuni e vicende fuori dal campo l’hanno però fermato, stroncandogli una splendida carriera.

Annuncio shock

Il tutto arriva proprio a ridosso del Master 1000 di Cincinnati. La competizione è tra le più importanti esistenti, infatti appartiene alla categoria più importante dopo il Grande Slam e le ATP Finals e si svolge sui campi in cemento del Lindner Family Tennis Center a Mason, in Ohio.

Dal 30 Giugno, ultima partita disputata a Wimbledon, del classe 1996 non si hanno più tracce. Si tratta del quarto forfait consecutivo dopo i tornei di Kitzbuhel, Gstaad ed i Master 1000 di Toronto, tappe fondamentali per la preparazione degli US Open a fine agosto.

Si ritira

Come idealizzato da quest’utente sul social X, l’annuncio è stato successivamente confermato dagli organizzatori. L’azzurro salterà ufficialmente l’evento in Ohio, mettendo sempre più a rischio il posto nella classifica mondiale ATP, che lo vede attualmente posizionato al 59esimo tassello del tabellone.

Un post che ha scatenato un dibattito tra i tifosi di Berrettini, sottolineando come non sia più lui da quando ha subito quel grave infortunio alla muscolatura addominale. Sperano che si riprenda quanto prima ma con tutti questi stop temono seriamente che possa appendere anticipatamente la racchetta al chiodo. Tutta l’Italia è unita e speranzosa nel rivederlo ai massimi livelli, con l’auspicio che non molli di un centimetro ma utilizzi questo periodo per tornare ancora più forte di prima.

