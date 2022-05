CORSPORT – Bernardeschi per il Napoli: ma sapete quanto guadagna?

Il Napoli continua a sondare il calciomercato alla ricerca di occasioni imperdibili, anche perché oramai i free agent anche nel calcio stanno diventando una realtà sempre costante. Uno dei parametri zero più appetiti è sicuramente Federico Bernardeschi, che a fine stagione saluterà la Juventus, dato che non ha rinnovato il suo contratto con la compagine bianconera di Allegri. Bernardeschi è stato accostato al Napoli in queste ore, anche perché gli azzurri sono alla ricerca di un esterno. La necessità non è impellente, dato che il club di De Laurentiis ha preso Kvaratskhelia per sostituire Insigne, col georgiano che sta segnando raffiche di gol con la Dinamo Batumi.

Ma Bernardeschi viene considerato un jolly per il Napoli. La notizia viene data da Corriere dello Sport, che indica come il talento di Carrara possa giocare in tutti i ruoli dietro la punta nel modulo 4-2-3-1 di Spalletti. Per l’allenatore dei partenopei sarebbe sicuramente una soluzione importante, anche perché per Kvaratskhelia si prevede un periodo di ambientamento, inoltre Politano è sul mercato e ci sono voci pure su Lozano e Zielinski. Ma per portare Bernardeschi al Napoli bisogna assicurargli un ingaggio importante: almeno da 4 milioni di euro, ovvero quelli che percepiva alla Juventus. Difficile che De Laurentiis accetterà di assicurare quello stipendio, dato che l’obiettivo del patron azzurro è di tagliare gli ingaggi.

Si parla ancora di Berardi per il Napoli, altro esterno ma che può giocare solo sulla fascia destra. Il costo del suo cartellino è di almeno 40 milioni di euro, questa la richiesta fatta dal Sassuolo. Per ora il Napoli resta in attesa, dato che il calciomercato non ha ancora aperto i battenti, ma Giuntoli resta vigile. Intanto Spalletti ha lanciato messaggi a De Laurentiis, parole inequivocabili sul tipo di giocatori che vuole in rosa, ma anche sulla necessità di non smembrare la rosa.