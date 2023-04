Berluscono in terapia intensiva al San Raffaele: ecco le condizioni

Silvio Berlusconi, politico e presidente del Monza calcio è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano.

Un altro ricovero per Silvio Berlusconi (86 anni) ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano, dove era stato dimesso lo scorso 30 marzo. Il leader di Forza Italia e presidente del Monza, ma già presidente del Milan, si trova nel reparto di cardiochirurgia.

Silvio Berlusconi sarebbe arrivato con affanno respiratorio, per lui terapia antibiotica e avrebbe il respiratore. La situazione dell’ex premier al momento sarebbe stabile: è vigile e parla. È stato sottoposto a una tac e in attesa di altri accertamenti e sarebbe stato sottoposto a una terapia antibiotica per una sospetta polmonite. Al San Raffaele è attesa la visita della figlia Marina. “Silvio Berlusconi parla ed è stato ricoverato perché non era stato risolto il problema precedente” ha spiegato Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia e ministro degli Esteri.