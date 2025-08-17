Beffa Champions per il Napoli: punizione terribile dalla UEFA | Il sorteggio sarà una mattanza
Il Napoli è stato beffato in UEFA Champions League: che punizione tremenda per gli azzurri direttamente dalla UEFA.
Il Napoli di Antonio Conte ha iniziato a lavorare con intensità per farsi trovare pronto alla stagione 2025/2026. La dirigenza ha già piazzato colpi importanti, utili sia per competere in Serie A che in campo europeo. Sul taccuino del direttore sportivo Manna restano ancora diversi nomi, ma intanto l’attenzione è già rivolta alla Champions League.
Il conto alla rovescia è partito: il 28 agosto ci sarà il sorteggio ufficiale. Non si tratterà del vecchio schema a otto gruppi, ma del nuovo format introdotto dalla UEFA, con un girone unico da 36 squadre. Ogni club giocherà otto partite, quattro in casa e quattro in trasferta, tra settembre e gennaio.
Il Napoli scoprirà presto quelli che saranno i suoi avversari. Gli accoppiamenti verranno stabiliti pescando da quattro fasce, costruite in base al ranking UEFA e non ai risultati dell’ultimo campionato. Un dettaglio che, nonostante l’ottima stagione passata, ha relegato gli azzurri in terza fascia.
Le prime partite si giocheranno tra il 16 e il 18 settembre, mentre la fase a gironi terminerà il 28 gennaio 2026. Le otto migliori classificate passeranno direttamente agli ottavi, mentre dalla nona alla ventiquattresima si giocheranno i playoff. E il Napoli potrebbe pescare squadre estremamente ostiche sin da subito.
Una posizione terribile
Oltre al Napoli ci saranno Inter, Atalanta e Juventus come squadre italiane. Non sarà semplice per i partenopei che, a differenza degli scorsi anni, non partiranno dalla prima fase e quasi certamente pescheranno teste di serie e squadre di seconda fascia che da affrontare potrebbero essere rognose.
In prima fascia, come si può leggere su goal.com, ci sono corazzate come Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, PSG, Inter e Barcellona. In seconda fascia spiccano Liverpool, Arsenal e Atletico Madrid. Questo significa che, pur essendo in terza, il Napoli potrebbe ritrovarsi un calendario molto impegnativo sin dall’inizio.
Un percorso in salita
Secondo le prime simulazioni, il sorteggio potrebbe regalare agli azzurri un percorso da brividi: Barcellona, Liverpool, Arsenal, Atletico Madrid, Marsiglia, Sporting Lisbona, Galatasaray e Newcastle sono tutte possibili avversarie. Sfide di alto livello che richiederebbero il massimo della concentrazione.
Starà dunque ad Antonio Conte mantenere alta l’attenzione anche perché contemporaneamente ci sarà il tricolore cucito sul petto da difendere. La stagione 2025/2026 si prospetta estremamente lunga e complessa per la squadra del capoluogo campano che dovrà sempre dare il 100%.