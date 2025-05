Bebe Vio si caccia nei pasticci: reato grave per la legge italiana | Arriva la lettera dal Tribunale

Una leggenda dello sport paralimpico finisce al centro di una polemica… stradale.

Una vita inarrestabile, tra sport, impegno e sorrisi. Beatrice Maria Adelaide Marzia Vio Grandis, per tutti semplicemente Bebe, è molto più di una schermitrice. È un simbolo di resilienza, un modello per migliaia di giovani, un’atleta capace di riscrivere la storia del fioretto paralimpico con grinta, ironia e talento. Nata a Venezia il 4 marzo 1997, Bebe Vio ha conquistato tutto: ori paralimpici, mondiali, europei. E lo ha fatto senza mai perdere la sua energia contagiosa.

Dal podio alla scrivania: la nuova sfida di Bebe. Il 2025 ha segnato un altro traguardo per lei: il 19 gennaio è stata eletta nel Consiglio Federale della Federazione Italiana Scherma, in qualità di rappresentante degli atleti per il quadriennio 2025-2029. Una nomina che conferma il suo ruolo di punto di riferimento nel panorama sportivo italiano, non solo come atleta ma anche come dirigente.

La sua storia è un inno alla determinazione. Dopo una meningite fulminante che le ha portato via gambe e avambracci, Bebe ha dimostrato al mondo che nulla è impossibile. Ha iniziato a tirare di scherma con protesi studiate su misura, è salita sul podio più volte e ha fondato un’associazione per avvicinare altri ragazzi con disabilità allo sport. La sua vita è fatta di sfide, tutte vinte a testa alta.

Icona pop, testimonial, speaker, motivatrice. Non c’è ambito in cui Bebe non abbia lasciato il segno. Amata sui social, presenza fissa nei talk e negli eventi pubblici, riesce a coniugare sport e intrattenimento con naturalezza. La sua comunicazione è sempre fresca, ironica, senza filtri: è anche per questo che milioni di persone la seguono e si ispirano a lei.

La patente, la festa e… il guaio

Il 5 febbraio scorso aveva festeggiato sui social un traguardo “normale” per una ragazza di 21 anni: la patente. «Finalmente sei mia! Sono super felice di poter sfrecciare per le strade! Tranquilli comunque, vi terrò aggiornati sulle città dove andrò, così potrete scappare in tempo. Questa patente la dedico a tutte le persone che mi prendevano in giro per le bocciature alla teoria…». Così scriveva Bebe Vio su Instagram, mostrando fiera la sua licenza appena ottenuta.

Un mese e mezzo dopo, però, la schermitrice è finita nell’occhio del ciclone. I paparazzi l’hanno sorpresa nel quartiere romano di Trastevere mentre lasciava la sua auto in un parcheggio decisamente poco regolare: metà sul marciapiede, fuori dalle strisce blu, sotto un semaforo e davanti al cancello della John Cabot University. Uno di quei parcheggi che fanno storcere il naso anche ai meno ligi al codice della strada.

Multa in arrivo?

Secondo alcuni testimoni, la segnalazione dell’infrazione sarebbe già arrivata alle autorità competenti. Non si parla di reati gravi, certo, ma di una violazione del codice che – se confermata – potrebbe trasformarsi in una sanzione ufficiale. E così, dopo aver ironizzato sulle sue bocciature alla teoria, Bebe potrebbe trovarsi a fare i conti con una prova pratica… non del tutto superata.

Ma Bebe è così: non si pone limiti. Né in pedana, né in auto. Alla guida della sua ibrida con specchietti tricolore, mostra la stessa determinazione che l’ha resa grande. Magari con qualche regola da ripassare. Ma se c’è una cosa che sappiamo, è che anche da questo piccolo inciampo, Bebe saprà sorridere. E imparare.