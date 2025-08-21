BASTONATA JUVE: secco no del calciatore | Non vuole trasferirsi a Torino, affare saltato

La Juventus ha ricevuto un rifiuto secco da parte del giocatore che non ha voluto indossare la casacca bianconera.

Una decisione forte quella del calciatore. Sembrava tutto fatto per il suo passaggio alla Juventus ma alla fine è saltato tutto. A fare la differenza è stata la stessa volontà del giocatore che non si sarebbe sentito protagonista all’interno del progetto della Vecchia Signora. Lui stesso lo ha sottolineato.

In una lunga intervista infatti, l’attaccante in questione, ha voluto evidenziare una cosa in particolare: ovvero la volontà di voler fare la differenza. Scegliere la Juventus, nella sua ottica, sarebbe stato deleterio per il prosieguo della propria carriera. Questo perché con ogni probabilità non sarebbe stato centrale nel progetto.

La squadra non avrebbe ruotato attorno alla sua figura secondo quanto spiegato da lui stesso, anzi, il giocatore sarebbe addirittura finito a fare il panchinaro nella sua visione. Una scelta importante dunque, quella di non vestire i colori di un club blasonato come la Juventus, una di quelle che non si prende tutti i giorni.

Il calciatore ha ammesso che la chiamata di una delle diverse big del campionato italiano fa sempre piacere, perché significa, a livello personale, essere arrivati al top. E con l’arrivo in un club blasonato come la Juventus avrebbe potuto anche fare il salto di qualità, passando però prima dalla panchina magari.

La decisione

E proprio questo compromesso non convinceva il bomber che nonostante l’exploit a Udine, decise di intraprendere un nuovo percorso con un’altra maglia, con le tinte diverse però rispetto a quelle bianco e nere. Decise infatti di lasciare il Friuli per approdare in Liguria, a Genova per la precisione, sponda rossoblù.

Mai decisione fu più corretta per l’attaccante che, durante l’intervista rilasciata a DoppioPasso Podcast si è detto soddisfatto di essere approdato nella compagine ligure. Li si è sentito protagonista e soprattutto ha avuto modo di calcare il terreno di gioco. Stiamo parlando di un affare andato in fumo diversi anni fa. Ecco di seguito le dichiarazioni del calciatore.

Le dichiarazioni

“Per una calciatore giocare nella Juventus, nel Milan, nell’Inter, è un sogno no? Oppure il Napoli attuale che è un sogno. Perché sono squadre blasonate. Io volevo giocare. Ho detto vado via dall’Udinese per andare a Torino con la Juve e molto probabilmente a fare la panchina. Non è che ho rifiutato la Juve, è che avevo voglia di giocare. Sono andato a Genova e li mi hanno fatto sentire importante. Non è che ho rifiutato la Juve”. Queste le dichiarazioni di Floro Flores.

“Se la Juve oggi mi prende e mi vuole come giocatore tipo come voleva Totò Di Natale che voleva che entrasse dalla porta principale, io non avrei mai rifiutato la Juve. Ci sarei andato a giocare. Sono squadre top. Si sarebbe trattato di andare a fare la panchina in un top club, ma anche no. Non lo vedo come un rimpianto, ho vissuto uno dei momenti piu belli della mia vita a Genova. Mi hanno fatto sentire un giocatore eterno. Ancora oggi mi mandano i video dei derby, la farei altre centomila volte quella scelta”.