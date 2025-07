Basta, non ne posso più del calcio: si ritira l’ex allenatore del Napoli | Addio dopo 21 anni di carriera

L’ex allenatore del Napoli ha deciso di abbandonare il mondo del calcio dopo più di vent’anni di carriera.

Una lunga carriera vittoriosa durata più di vent’anni. Tante le panchine in cui si è seduto e ha vissuto emozioni e soprattutto pressioni. Ma adesso l’ex allenatore del Napoli ha deciso di dire basta. Una scelta sofferta ma lucida, nata da un’esigenza interiore più forte di tutto. La volontà di smettere c’era da tempo.

Prima la carriera da calciatore, poi il passaggio a tecnico che gli ha consentito di girare tante panchine sia in Italia che all’estero. Si è sempre contraddistinto per l’impegno e la serietà oltre che per l’applicazione. Non ha mai sottovalutato gli avversari ed ha sempre rispettato chi gli stava vicino.

Non solo ha girato per tutta la Penisola, ma è stato in grado di allenare squadre professionistiche che hanno militato in C, in B e anche e soprattutto in Serie A, compreso il Napoli dove ha lasciato un bellissimo ricordo. I tifosi azzurri infatti, con ogni probabilità, hanno accolto la notizia con profondo dispiacere.

Con i partenopei è riuscito a esprimersi al meglio, come mai forse prima d’ora gli era riuscito in carriera. Lui che dopo aver fatto il giocatore ha iniziato ad allenare le giovanili ha fatto poi il grande salto nei club professionistici italiani. E non si è limitato a squadre di media-bassa classifica.

Il ricco palmarès

Proprio qualche anno fa ha raggiunto i vertici del calcio italiano. Nella propria carriera da mister ha alzato diversi trofei. Una Coppa Italia di Serie C, due Coppe Italia, una Supercoppa italiana, una Coppa di Russia, ben due Campionati russi e ancora una Supercoppa di Russia e soprattutto uno Scudetto.

Insomma si tratta di un mister con un palmarès ricchissimo. Ha spronato le sue squadre a dare sempre il massimo e nella maggior parte dei casi ci è riuscito andando anche contro i pronostici. Dunque stiamo parlando di un allenatore con la mentalità vincente che dopo l’ultima esperienza ha voluto dire basta.

Le crude parole

Ci riferiamo a Luciano Spalletti. L’ex mister del Napoli, con cui ha conquistato il terzo scudetto nel 2022/23, ha parlato in una lunga e amara intervista rilasciata ai microfoni de La Repubblica. Si è messo completamente a nudo, anche rimproverandosi e citando soprattutto l’ultima esperienza, quella come ct della Nazionale italiana, che si è conclusa nel peggiore dei modi. Vedremo quindi se sceglierà di smettere definitivamente con il calcio. Ecco le sue parole

“Addio dalla Nazionale? Quel pensiero non mi passa mai. Mi toglie il sonno, mi condiziona in tutto. Quando mi hanno proposto di guidare la Nazionale non ci ho dormito due giorni: la cicatrice sarà dolorosa anche quando avrà fatto il suo percorso di guarigione. Ma accettare l’incarico non è stato un errore, anche perché la Nazionale non chiede, la Nazionale chiama”.