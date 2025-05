BARATRO JUVE: trascinata di nuovo in Tribunale | Elkann ha le mani legate

Sul campo si gioca la Champions, ma fuori dallo Stadium è un’altra partita a preoccupare la società.

La Juventus è a un passo dal ritorno in Champions League, ma le luci della ribalta si dividono tra campo e aule di tribunale. Mentre Igor Tudor mantiene alta la tensione in vista dell’ultima sfida contro il Venezia, decisiva per blindare il quarto posto, il club bianconero si trova nuovamente a fare i conti con il passato. E questa volta non c’entra il VAR, ma un fuoriclasse che ha scritto pagine importanti della storia recente del club.

La vittoria sull’Udinese, l’ultima davanti al pubblico dell’Allianz Stadium, ha lasciato segnali incoraggianti. Tudor si è detto soddisfatto della prestazione, ha elogiato l’impegno della squadra e la rete liberatoria di Dusan Vlahovic, tornato al gol dopo sette giornate di digiuno. “Dusan è forte, oggi ha messo il cuore”, ha sottolineato il tecnico croato, lasciando però il futuro del bomber serbo sospeso in un eloquente silenzio.

Tudor non si sbilancia nemmeno sul proprio destino. Il focus resta sul campo, sui “novanta minuti da giocare come se fossero una finale”, come ha ripetuto più volte. Una filosofia che ha guidato la squadra nelle ultime settimane e che ora potrebbe fare la differenza per coronare l’obiettivo stagionale. Ma mentre i giocatori si allenano a Vinovo, a Torino si prepara un altro fischio d’inizio: quello del Tribunale.

La Juventus è infatti tornata al centro di una causa milionaria, che coinvolge direttamente uno dei suoi ex simboli.

La battaglia continua

Al centro della vicenda c’è il mancato pagamento di parte delle mensilità che Ronaldo ritiene gli spettassero. Una battaglia iniziata nel giugno 2023 con la richiesta di ben 19,5 milioni di euro, poi accolta solo parzialmente dal Collegio Arbitrale, che ha riconosciuto al giocatore circa 9,8 milioni per responsabilità precontrattuale della Juventus.

Il club, tuttavia, non ha accettato il verdetto. Nella semestrale al 31 dicembre 2024, la società ha ricostruito con precisione le tappe della controversia: dalla notifica iniziale della richiesta da parte dell’“Ex Tesserato” – come viene definito nei documenti ufficiali – alle eccezioni sollevate dai legali bianconeri, fino all’impugnazione formale del lodo del 17 aprile 2024. Un ricorso depositato il 26 settembre, nel quale si chiede l’annullamento del lodo arbitrale, la restituzione delle somme già corrisposte a Ronaldo e l’addebito integrale delle spese legali al giocatore.

Un peso fuori dal campo, mentre la Champions è vicina

Alla guida della battaglia legale c’è Gian Luca Robaldo, giudice della quinta sezione lavoro del Tribunale. Il nodo della questione, secondo la Juventus, riguarda anche presunti vizi formali nella procura alle liti e l’inesistenza di un reale accordo integrativo. Da qui la richiesta di dichiarare nullo il riconoscimento economico al portoghese. Ma il procedimento è ancora in corso, e un nuovo verdetto potrebbe aprire altri scenari, anche mediatici, per un club già provato da anni difficili.

In campo, Tudor chiede concentrazione e maturità per chiudere la stagione nel modo migliore. Ma nei corridoi della Continassa e negli uffici della dirigenza, si respira l’aria pesante delle questioni sospese. L’era Elkann, iniziata con la promessa di trasparenza e ricostruzione, si trova oggi davanti a un bivio dove il pallone conta solo in parte. Se la Juventus riuscirà a tornare nell’Europa che conta, lo scopriremo tra pochi giorni. Ma la partita più lunga, quella con Cristiano Ronaldo, è ancora tutta da giocare. E rischia di lasciare strascichi ben oltre i novanta minuti.