25 Agosto 2025

Baraonda nel calcio italiano: Marotta lascia l’Inter | Contatti con Elkann per il ritorno alla Juve

Lorenzo Gulotta 25 Agosto 2025
Baraonda nel calcio italiano: Marotta lascia l’Inter | Contatti con Elkann per il ritorno alla Juve

marotta-lapresse-napolipiu.com

Regna il caos più totale in casa Inter e adesso anche Marotta è pronto a lasciare il club nerazzurro. Pronta la nuova destinazione.

In casa Inter si sta vivendo una totale rivoluzione e adesso anche Marotta sarebbe pronto a lasciare il club milanese. Una nuova aria sta invadendo la casa del club nerazzurro, e dopo l’addio di Simone Inzaghi e le querelle di questa estate, il prossimo a lasciare sarebbe proprio Marotta.

Nonostante la situazione instabile, la dirigenza ha messo a segno tre colpi giovanissimi e di prospettiva. A inizio giugno sono arrivati Petar Sučić, mediano ex Dinamo Zagabria, e Luis Henrique, esterno offensivo brasiliano dal Marsiglia. Due acquisti importanti che si sono aggiunti al roster di mister Cristian Chivu.

Pochi giorni dopo, è stato ufficializzato l’acquisto di Ange-Yoan Bonny, centravanti francese dotato di fisicità e talento puro. Prelevato proprio dal Parma, ex squadra allenata da Chivu.

Sul fronte delle uscite, la sessione ha restituito un bilancio positivo. Le cessioni di giocatori come Buchanan, Sebastiano Esposito piuttosto che Zalewski, inizialmente riscattato dalla Roma e poi ceduto all’Atalanta per 17 milioni, ha liberato spazio e fatto sorridere in parte le casse del club.

Le spese

Insomma l’Inter ha speso circa 70 milioni in operazioni, mentre gli incassi hanno superato i 42 milioni. Il saldo netto resta negativo, ma il mercato estivo è ancora lungo e tutto potrebbe accadere da un momento all’altro con cessioni improvvise o addirittura nuovi arrivi.

In questo marasma generale però, Marotta potrebbe presto lasciare la guida del club e dunque dire addio definitivamente a quella che sin qui e da diversi anni è diventata casa sua.

marotta-lapresse-napolipiu.com

Il nuovo scenario

Dopo diversi anni alla guida del club nerazzurro, Marotta, potrebbe quindi decidere di smettere di collaborare con il club milanese ma tutto dipenderà da come si evolverà la situazione che lo riguarda da vicino. In particolare ci riferiamo a un possibile ripensamento della Juventus che vorrebbe riportarlo in Piemonte.

Il futuro del dirigente nerazzurro è nelle mani della squadra insomma. Tutto dipenderà anche e soprattutto dai risultati che Lautaro Martinez e compagni otterranno nel corso dell’annata. Se dovesse trattarsi di una stagione negativa allora Marotta potrebbe decidere di tornare alla Juventus.

Altro

Juventus

Pasticcio in casa Juve: multa di 100mila euro per il calciatore | La società non ha perdonato

Marco Fanfani 25 Agosto 2025
comolli-facebook-napolipiu.com

C’è ancora la Juve sulla strada del Napoli: Comolli prende il pupillo di Conte | Il calciatore ha già accettato

Lorenzo Gulotta 25 Agosto 2025
Anguissa

Conte in preda al panico: Zambo Anguissa out un mese | Il quadro completo del centrocampista

Marco Fanfani 25 Agosto 2025
pinetina-gazzettadellosport-napolipiu.com

Scoppia il caso alla Pinetina: “Non volevo andare all’Inter” | Cacciato immediatamente dal centro sportivo

Lorenzo Gulotta 25 Agosto 2025
sceicchi-lapresse-napolipiu.com

C’è una nuova concorrente per lo scudetto: tutto merito dei petrodollari | In pochi anni dominerà la Serie A

Lorenzo Gulotta 25 Agosto 2025
ibrahimovic-lapresse-napolipiu.com

“Lo ha preso per i capelli”: PANDEMONIO A MILANELLO | Ibrahimovic va fuori di testa

Lorenzo Gulotta 24 Agosto 2025

Ultimissime

marotta-lapresse-napolipiu.com

Baraonda nel calcio italiano: Marotta lascia l’Inter | Contatti con Elkann per il ritorno alla Juve

Lorenzo Gulotta 25 Agosto 2025
Juventus

Pasticcio in casa Juve: multa di 100mila euro per il calciatore | La società non ha perdonato

Marco Fanfani 25 Agosto 2025
comolli-facebook-napolipiu.com

C’è ancora la Juve sulla strada del Napoli: Comolli prende il pupillo di Conte | Il calciatore ha già accettato

Lorenzo Gulotta 25 Agosto 2025
Anguissa

Conte in preda al panico: Zambo Anguissa out un mese | Il quadro completo del centrocampista

Marco Fanfani 25 Agosto 2025
pinetina-gazzettadellosport-napolipiu.com

Scoppia il caso alla Pinetina: “Non volevo andare all’Inter” | Cacciato immediatamente dal centro sportivo

Lorenzo Gulotta 25 Agosto 2025