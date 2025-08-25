Baraonda nel calcio italiano: Marotta lascia l’Inter | Contatti con Elkann per il ritorno alla Juve

Regna il caos più totale in casa Inter e adesso anche Marotta è pronto a lasciare il club nerazzurro. Pronta la nuova destinazione.

In casa Inter si sta vivendo una totale rivoluzione e adesso anche Marotta sarebbe pronto a lasciare il club milanese. Una nuova aria sta invadendo la casa del club nerazzurro, e dopo l’addio di Simone Inzaghi e le querelle di questa estate, il prossimo a lasciare sarebbe proprio Marotta.

Nonostante la situazione instabile, la dirigenza ha messo a segno tre colpi giovanissimi e di prospettiva. A inizio giugno sono arrivati Petar Sučić, mediano ex Dinamo Zagabria, e Luis Henrique, esterno offensivo brasiliano dal Marsiglia. Due acquisti importanti che si sono aggiunti al roster di mister Cristian Chivu.

Pochi giorni dopo, è stato ufficializzato l’acquisto di Ange-Yoan Bonny, centravanti francese dotato di fisicità e talento puro. Prelevato proprio dal Parma, ex squadra allenata da Chivu.

Sul fronte delle uscite, la sessione ha restituito un bilancio positivo. Le cessioni di giocatori come Buchanan, Sebastiano Esposito piuttosto che Zalewski, inizialmente riscattato dalla Roma e poi ceduto all’Atalanta per 17 milioni, ha liberato spazio e fatto sorridere in parte le casse del club.

Le spese

Insomma l’Inter ha speso circa 70 milioni in operazioni, mentre gli incassi hanno superato i 42 milioni. Il saldo netto resta negativo, ma il mercato estivo è ancora lungo e tutto potrebbe accadere da un momento all’altro con cessioni improvvise o addirittura nuovi arrivi.

In questo marasma generale però, Marotta potrebbe presto lasciare la guida del club e dunque dire addio definitivamente a quella che sin qui e da diversi anni è diventata casa sua.

Il nuovo scenario

Dopo diversi anni alla guida del club nerazzurro, Marotta, potrebbe quindi decidere di smettere di collaborare con il club milanese ma tutto dipenderà da come si evolverà la situazione che lo riguarda da vicino. In particolare ci riferiamo a un possibile ripensamento della Juventus che vorrebbe riportarlo in Piemonte.

Il futuro del dirigente nerazzurro è nelle mani della squadra insomma. Tutto dipenderà anche e soprattutto dai risultati che Lautaro Martinez e compagni otterranno nel corso dell’annata. Se dovesse trattarsi di una stagione negativa allora Marotta potrebbe decidere di tornare alla Juventus.