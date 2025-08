Bagaglio preparato in fretta e furia: parte per l’Arabia in mattinata | Conte resta a mani vuote

Il tecnico del Napoli Antonio Conte è pronto a rimanere con un un pugno di mosche: preparati i bagagli destinazione Arabia Saudita.

Antonio Conte, nonostante un mercato in cui il Napoli si è rafforzato sin qui, potrebbe dover rinunciare al suo sogno che con ogni probabilità rimarrà proibito. Il tecnico pugliese ha infatti appreso nelle ultime ore una notizia che di certo non gli farà piacere. Ma oramai la strada intrapresa dal giocatore in questione sembra essere quella dell’Arabia.

All’indomani della festa scudetto, conquistato a seguito di una stagione intensa con l’Inter come antagonista, il Napoli nel corso dell’ultima giornata di Serie A 2024/2025 si è cucito il tricolore sul petto. E l’obiettivo per la prossima stagione resta quello di non lasciare il trono di campione d’Italia.

Per farlo, il mister pugliese, si è subito messo al lavoro con il direttore sportivo Manna e con il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. La voglia è quella di costruire un ciclo vincente in Italia e di affermarsi anche sui terreni europei vista la partecipazione alla prossima UEFA Champions League.

E il mercato, non a caso, è stato mirato almeno sin qui. Il primo grande colpo degli azzurri è stato Kevin De Bruyne. Il belga è arrivato nel capoluogo campano dopo la lunga esperienza al Manchester City. Il centrocampista è pronto a incantare il Maradona e tutti i tifosi del Napoli grazie alle proprie giocate.

Un’estate ricca di sorprese

Ma non è finita qui. Oltre a De Bruyne, Manna è riuscito a portare in Campania altri giocatori di spessore. Tra questi troviamo ad esempio l’ex PSV Noa Lang. L’esterno offensivo si è mostrato sin dalla conferenza stampa di presentazione carico e determinato: voglioso di regalare successi al Napoli.

Come se non bastasse Manna si è aggiudicato le prestazioni sportive di Marianucci, giovane difensore ex Empoli e ancora quelle di Lorenzo Lucca, ex Udinese nonché attaccante della Nazionale. Poi è stato il turno di Beukema dal Bologna (31 milioni di euro spesi), senza dimenticare Vanja Milinkovic-Savic per la porta. Ma adesso un grande obiettivo di Conte sembra essere sfumato.

Obiettivo sfumato

Darwin Núñez è da tempo nel mirino dell’Al Hilal, che lo segue con insistenza da oltre due mesi. Con altri obiettivi ormai sfumati, come Osimhen, l’attaccante uruguaiano è diventato una delle priorità del club saudita. Negli ultimi giorni ci sarebbero stati anche contatti diretti tra Núñez e Simone Inzaghi, segnale di un interesse concreto secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà.

Il giocatore, in uscita dal Liverpool, ha atteso sviluppi dal calcio europeo, ma finora nessuna pista si è trasformata in qualcosa di reale. Il Napoli lo ha cercato a lungo prima di puntare su Lucca, la Juventus si è informata ma è concentrata su Kolo Muani. Questa settimana sarà decisiva: se l’attesa in Europa continuerà, l’ipotesi Arabia Saudita potrebbe diventare la scelta più concreta,