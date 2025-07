Avvisata la Guardia di Finanza: truffa da 40 milioni per il Milan | La società rischia il fallimento

Una brutta vicenda, che ancora deve essere chiarita del tutto e sulla quale bisognerà fare approfondimenti mirati.

Le squadre di calcio, soprattutto quelle più blasonate, sono diventate nel tempo vere e proprie aziende multimilionarie. Questo le rende bersagli appetibili per truffatori e speculatori, che mirano a infiltrarsi nei loro meccanismi finanziari. I rischi vanno dalle false sponsorizzazioni ai contratti gonfiati, fino a investitori di dubbia provenienza che promettono capitali facili e veloci, ma che spesso si rivelano solo fumo negli occhi.

Un’altra trappola frequente riguarda i trasferimenti di calciatori. Le trattative internazionali, con passaggi complessi tra intermediari, commissioni e diritti d’immagine, possono diventare terreno fertile per operazioni opache. In alcuni casi, si scoprono pagamenti fittizi, cifre gonfiate per riciclare denaro o agenti che operano senza autorizzazioni reali. La mancanza di controlli rigidi su alcune giurisdizioni facilita queste manovre.

Anche il mondo del digitale non è esente da pericoli. Frodi informatiche, phishing e accessi non autorizzati ai conti della società possono causare gravi danni. Alcuni club hanno subito attacchi hacker che hanno portato al furto di fondi o alla manipolazione di trattative in corso. In un ambiente in cui la velocità e la riservatezza sono fondamentali, basta una falla nella sicurezza per provocare perdite ingenti.

Per difendersi, le società devono investire in sistemi di controllo interni, audit frequenti e formazione continua per dirigenti e dipendenti. Il calcio moderno non può più permettersi ingenuità: l’unica via è quella della trasparenza, della professionalità e della vigilanza costante su ogni aspetto economico e contrattuale.

L’illusione perfetta

Quando Krzysztof Piatek arrivò al Milan nel gennaio 2019, fu accolto come l’uomo della provvidenza. Sei gol nelle prime cinque partite, reti spettacolari contro Napoli e Atalanta, e un entusiasmo che travolse la tifoseria rossonera. Sembrava l’inizio di una nuova era, con un attaccante in grado di riportare il Diavolo tra le grandi. Ma dietro quella partenza scintillante si nascondeva forse solo un fuoco di paglia.

Il comico genoano Gabri Gabra, con una battuta provocatoria, lo definì subito dopo la cessione «il più grande bluff della storia del calcio», attirandosi critiche e scherno. All’epoca sembrava un’esagerazione comica, ma oggi — col senno di poi — quelle parole suonano come una sentenza anticipata. I numeri di Piatek, dopo i primi mesi, sono crollati, così come il suo rendimento in campo.

Da re a meteora: una parabola che fa riflettere

Nel giorno del suo compleanno, la parabola di Piatek appare come una delle più curiose del calcio moderno. Da re del gol a meteora dimenticata in appena un anno, senza mai riuscire a confermare le aspettative create. Un’esplosione iniziale che ha illuso tutti, dalla società ai tifosi.

Alla luce dei risultati sportivi successivi, c’è chi si chiede se non si possa parlare di vera e propria truffa calcistica. Non per dolo, ma per il divario abissale tra il valore percepito e quello realmente espresso. Un monito per il calcio moderno, sempre più affamato di eroi lampo.