Auguri Maradona. Il video del Napoli è da brividi, ecco le immagini

Diego Armando Maradona compie 59 anni. Il Napoli ha voluto fare gli Auguri a Maradona, celebrandolo con un video apparso sulla pagina facebook della società.

Nel video della SSC Napoli si vedono i tanti gol e le giocate che l’ex Pibe de Ora ha compiuto in maglia azzurra, casacca con cui ha conquistato anche due scudetti ed una Coppa Uefa.

Buon Compleanno Maradona

Il Napoli ha accompagnato il video di auguri a Maradona con la scritta: Buon compleanno Maradona e dopo pochissimo tempo dalla sua pubblicazioni sono state centinaia le condivisioni ed i commenti. Una conferma dell’immenso amore che i tifosi della SSC Napoli provano verso il numero 10, definito in tante citazioni come il calciatore più forte che abbia mai calcato i campi da calcio. Intanto nella sua nuova carriera da allenatore Maradona si è regalato una grande vittoria con il suo Gimnasia la Plata, che ha vinto per 4-0 in trasferta.