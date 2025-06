Assurdo Wanda Nara: svelato il nome del calciatore con cui si sente | Non è Hakimi, ma un interista

Wanda Nara è sempre al centro dell’attenzione. L’ultima voce di gossip che la riguarda ha del clamoroso e sorprendente.

Wanda Nara è da anni al centro dell’attenzione mediatica, non solo per il suo ruolo nel mondo dello spettacolo e del calcio, ma anche per le sue relazioni sentimentali, spesso molto esposte. Dopo la fine turbolenta del matrimonio con Mauro Icardi, la showgirl argentina ha continuato a far parlare di sé per nuove frequentazioni, reali o presunte, che alimentano costantemente la curiosità del pubblico e dei media.

Negli ultimi mesi, Wanda è stata avvistata più volte in compagnia di uomini del mondo dello sport e dello spettacolo, tra cene riservate e incontri in contesti pubblici che hanno immediatamente acceso il gossip. Sebbene lei stessa abbia smentito alcuni flirt, sottolineando la sua volontà di tutelare la famiglia e i figli, le indiscrezioni continuano a circolare, rendendo difficile separare ciò che è reale da ciò che è costruito attorno al personaggio.

Tra le voci più insistenti, si è parlato di una possibile frequentazione con un noto cantante argentino, con cui Wanda avrebbe condiviso più di un evento mondano. Altri rumors la avvicinano a imprenditori o figure di rilievo nel panorama sudamericano, ma nessuna delle notizie è mai stata confermata ufficialmente dalla diretta interessata.

Quel che è certo è che Wanda Nara resta un personaggio capace di attirare l’attenzione, qualunque cosa faccia. Le sue frequentazioni, vere o presunte, continuano a essere parte integrante della sua narrazione pubblica, tra fascino, ambiguità e abilità nel gestire la propria immagine.

Wanda Nara e la nuova fiamma

Il cuore di Wanda Nara torna a far parlare di sé. Mentre prosegue la complessa separazione con Mauro Icardi, la soubrette argentina ha rilasciato una dichiarazione sorprendente durante un collegamento telefonico con la trasmissione argentina Tarde de Tertulia (TDT). Alla domanda sulla sua situazione sentimentale, Wanda ha rivelato di essere in contatto con un calciatore attualmente impegnato nel Mondiale per Club. «Sto parlando con un ragazzo che ci sta giocando. Chi è? Non lo scoprirete mai», ha detto con tono enigmatico.

Non si tratta di una relazione vera e propria, ma di uno scambio di messaggi a distanza, come lei stessa ha sottolineato, aggiungendo che si tratta di qualcosa nato da poco, ma che le trasmette “buone vibrazioni”. Dopo la chiusura definitiva con il rapper L-Gante, Wanda sembra dunque pronta a voltare pagina, anche se mantiene il massimo riserbo sull’identità del suo nuovo interesse.

Indizi e ipotesi

Una cosa è certa: non si tratta di Achraf Hakimi, come Wanda ha voluto specificare pubblicamente. Ma chi allora? I sospetti si concentrano sul Paris Saint-Germain, soprattutto dopo che la showgirl è stata avvistata a Monaco di Baviera in occasione della finale di Champions League vinta proprio dal club parigino.

Non è da escludere, però, che il misterioso calciatore possa appartenere anche a un’altra squadra protagonista del torneo, magari un ex conoscente legato all’ambiente Inter, dove Wanda ha lasciato numerosi legami nel periodo in cui era agente (e moglie) di Icardi. Le scommesse sono aperte.