Assurdo Maradona: ecco cos’è successo davvero ad USA 94 | C’è la confessione scritta

Dopo più di trent’anni è venuta fuori la verità. Ecco cosa è successo a Maradona durante i Mondiali negli USA.

Doveva essere il Mondiale della rinascita, quello del riscatto dopo le ombre della finale di Italia ’90, la squalifica per cocaina del 1991 e l’addio burrascoso a Napoli. Invece, Usa ’94 segna l’ultimo capitolo della storia di Diego Maradona con la maglia dell’Argentina. Ancora una volta si rese protagonista.

Alfio Basile decise di convocarlo. Diego aveva 33 anni e militava nel Newell’s Old Boys. La chiamata ebbe il sapore della riconoscenza verso il campione che aveva portato l’Argentina a un Mondiale vinto e a una finale persa nelle due edizioni precedenti. Negli ultimi anni, El Pide de Oro aveva ottenuto poche presenze tra Siviglia e Rosario.

Ma Maradona doveva essere presente a quei Mondiali. E nonostante i dubbi sulla sua condizione, si presentò al ritiro in gran forma, asciutto e motivato. All’esordio contro la Grecia, l’Argentina vinse 4-0, con Batistuta mattatore, ma il gol di Diego e il suo urlo alla telecamera entrano nella storia. Per molti, quel momento segna il suo vero ritorno.

La seconda partita, contro la Nigeria, confermò la Selección tra le favorite. La gara terminò 2-1 con doppietta di Caniggia e un’altra grande prestazione di Diego. Quella fu l’ultima apparizione di Diego con il “Diez” albiceleste. Al termine del match, per sorteggio, due giocatori dovettero sottoporsi al controllo antidoping: fu scelto proprio Maradona.

Maradona dopato

Rimasta impressa è l’immagine dell’infermiera che lo accompagna fuori dal campo. L’esito è chiaro: positivo, ma non alla cocaina. Nel suo organismo ci sono sostanze vietate, tra cui l’efedrina. Diego si difese, dicendo di non aver assunto nulla e di essere arrivato in forma solo grazie al lavoro.

Le sue parole non bastarono. Le controanalisi confermarono il verdetto: Maradona è dopato. Per lui finì così, in modo amaro e improvviso. Ma adesso, dopo più di trent’anni la verità è venuta a galla. C’è una confessione scritta a testimoniarlo. Ecco cosa è successo realmente negli USA nel 1994.

Le dichiarazioni shock

“Nel ’94 mi volevano tutti, non per il mio calcio, ma per la mia faccia. Il Mondiale americano aveva bisogno di Maradona per vendere.

Mi rimisero in Nazionale, mi allenai come un leone. Mi tolsi 22 kg in due mesi, passai da 97 a 75. Nelle qualificazioni contro l’Australia il doping fu annullato”.

“Potevamo prendere di tutto. L’Argentina doveva esserci. Dovevo esserci. Ma appena iniziarono i Mondiali e non servivo più, mi fecero fuori. Con l’Efedrina. Una trappola perfetta”. Queste le dichiarazioni rilasciate da Diego Armando Maradona durante un’intervista a Gianni Minà nel 2005.