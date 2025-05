Appena arriva il bonifico ve lo spedisco: Ricci lascia il Torino | Lotterà per lo scudetto

Il giovane centrocampista continua a far parlare di sé, con grandi club pronti a fare sul serio.

Samuele Ricci è ormai uno dei talenti più chiacchierati del calcio italiano. Nato e cresciuto nel Torino, dove ha mostrato qualità tecniche e una maturità rara per la sua età, il centrocampista ha attirato su di sé l’attenzione di molti grandi club.

La sua capacità di dettare i tempi, leggere il gioco e inserirsi in modo efficace lo rende uno degli elementi più promettenti nel panorama nazionale.

Nonostante la sua giovane età, Ricci ha già collezionato molte presenze in Serie A, dimostrando di poter reggere la pressione e di essere pronto per palcoscenici più importanti. Il suo stile di gioco elegante, unito a una buona visione di gioco, lo rende un pezzo pregiato per qualsiasi progetto ambizioso.

Negli ultimi mesi, i rumors intorno al suo futuro si sono intensificati, alimentati anche da dichiarazioni più o meno criptiche di addetti ai lavori e dirigenti. Ricci non è più solo un prospetto del Torino, ma una pedina su cui puntano diverse società per costruire un centrocampo di qualità.

Torino e la strategia di mercato

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha compiuto 68 anni da poco e ha scelto di parlare apertamente del mercato durante una trasmissione radiofonica, “Un Giorno da Pecora” su Rai Radio Uno.

Intervenuto in diretta, Cairo ha voluto mettere un freno alle speculazioni, pur ammettendo che una o due cessioni importanti saranno inevitabili nel prossimo calciomercato: “Non parliamo di mercato. Nel prossimo calciomercato, uno o due giocatori andranno venduti. Tutti li vendono, anche l’Inter o l’Atalanta o il Bologna, ciò che conta è avere uno scouting di livello per rimpiazzare chi vendi.”

Due ipotesi per il futuro di Ricci

Tra i nomi più caldi per accogliere Ricci ci sono quelli di due grandi club italiani: Napoli e Milan. Due squadre che si preparano a lottare per lo scudetto e che cercano un centrocampista giovane ma già di grande esperienza per rinforzare il reparto.

Il Napoli, fresco di successi importanti e con una rosa competitiva, vede in Ricci un tassello ideale per il futuro, mentre il Milan, in fase di ricostruzione, punta su profili giovani capaci di garantire qualità e continuità nel tempo. Il mercato è ancora lungo, e nulla è certo, ma la pista che porta Samuele Ricci verso una grande piazza è sempre più concreta. Se il bonifico arriverà, il ragazzo potrebbe davvero iniziare a lottare per i massimi traguardi nel calcio italiano.