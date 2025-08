Antonio, non ti permettere mai più: Elkann furioso con Conte | È successo tutto per telefono

Elkann è a dir poco furibondo. Conte lo ha infastidito e il tutto è successo per telefono. Vedremo come si evolve la situazione.

John Elkann al momento sembra essere furibondo. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis non sembra volersi porre limiti sul mercato e avrebbe infastidito lo stesso Elkann, tanto da creare una conversazione accesa con il tecnico dei partenopei Antonio Conte, che vuole una squadra vincente anche il prossimo anno.

I partenopei di Conte stanno prendendo sempre più forma dopo il trionfo dello scorso campionato. La squadra si sta evolvendo sotto la guida del ds Giovanni Manna, che sta conducendo un mercato vivace tra grandi colpi in entrata e uscite pesanti. L’obiettivo è chiaro: costruire un gruppo competitivo per affrontare al meglio la stagione 2025/26, tra campionato e Champions League.

Il nome che ha fatto più rumore è quello di Kevin De Bruyne, sbarcato a Napoli a parametro zero dopo l’addio al Manchester City. Il belga porta con sé carisma ed esperienza internazionale, dando una svolta al centrocampo azzurro. Un colpo da top club, che accende le speranze dei tifosi e segna un nuovo corso per il club partenopeo. Al suo fianco ci saranno Anguissa, McTominay e Lobotka.

Anche la difesa è stata rinforzata con innesti mirati. Il giovane Marianucci è arrivato dall’Empoli come scommessa da far crescere, mentre Beukema garantisce muscoli ed esperienza. A difendere i pali ci sarà Vanja Milinković-Savić, in arrivo dal Torino, che potrebbe alternarsi con Meret o prenderne definitivamente il posto da titolare.

Mercato produttivo

Conte ha voluto rivoluzionare anche l’attacco. Noa Lang, esterno dal talento purissimo, e Lorenzo Lucca, centravanti forte fisicamente, sono i nuovi innesti per un reparto che vede già Lukaku come perno centrale. La profondità della rosa sarà fondamentale per reggere gli impegni stagionali.

L’addio più pesante è quello di Victor Osimhen, ceduto al Galatasaray per 75 milioni. Una scelta netta, dettata dalla volontà di Conte di ripartire con un attacco diverso. Hanno lasciato anche Caprile, Gaetano e Folorunsho, fuori dai piani del nuovo tecnico. Intanto il club continua a lavorare per completare la rosa: tra i nomi in ballo c’è anche quello di Jack Grealish, possibile colpo last minute. Ma attenzione al giocatore della Juventus che piace a Manna.

Napoli senza limiti

Il Napoli ha messo gli occhi su due centrocampisti della Juventus: prima Miretti, ora McKennie. Antonio Conte, allenatore degli azzurri, guarda in casa bianconera per rinforzare il suo centrocampo con profili che conosce bene. L’idea è chiara: vuole giocatori pronti e già abituati al livello della Serie A. Ma dietro queste mosse c’è anche una nota di tensione.

John Elkann potrebbe non aver gradito il pressing della dirigenza del Napoli sui giocatori juventini. Il fastidio nasce dal fatto che Conte, dopo aver detto no al ritorno a Torino, ora provi a portare via pezzi della rosa bianconera. Una sorta di “sgarbo” che in casa Juve non è passato inosservato.