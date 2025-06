Annuncio in diretta nazionale: Chivu già a rischio esonero | Marotta ha l’accordo con il sostituto

Arrivato da poche settimane sulla panchina dell’Inter, Chivu è già a rischio esonero. Pronto il sostituto.

L’ultima stagione dell’Inter si è chiusa in maniera tutt’altro che entusiasmante. Il 5-0 rifilatole dal PSG in finale di Champions League ha definitivamente chiuso la bacheca dei trofei 2024/2025. Che in realtà, non è mai stata riempita. L’Inter è uscita dalla Coppa Italia, ha perso all’ultima giornata il Campionato e in finale la Coppa dalle grandi orecchie.

Insomma la fine di un ciclo, terminato nella maniera più indigesta possibile. E ad abbandonare la barca per primo ci ha pensato l’oramai ex tecnico nerazzurro Simone Inzaghi. Il piacentino è sbarcato all’Al-Hilal e sta disputando il Mondiale per Club, proprio come l’Inter che, però, ha un nuovo condottiero.

Si tratta di Cristian Chivu, leggenda nerazzurra che ha anche allenato la primavera del club milanese. Ha preso le redini dell’Inter e già negli Stati Uniti sta provando i primi esperimenti da tecnico. Il Mondiale in tal senso, potrebbe aiutarlo. Potrà lavorare sul modulo e sulla sua rosa, a meno che non arrivino incredibili sorprese.

E nelle scorse giornate probabilmente, le gambe di Cristian Chivu, hanno tremato e non poco. La dirigenza nerazzurra starebbe infatti pensando a un possibile successore. Dunque l’ex calciatore dell’Inter ha appena riscaldato il sediolino della panchina ma potrebbe già salutare la società.

Aria di cambiamento

Chivu, da quando si è insediato al posto di Simone Inzaghi è stato subito chiaro. Vuole dare un’identità e un gioco a questa squadra, che nelle ultime uscite della passata stagione sembrava oramai svuotata. Sarà necessaria un’estate intera, sempre se gli verrà permesso, e anche un lavoro in chiave calciomercato.

Tanti gli obiettivi sul taccuino della dirigenza nerazzurra in entrata, altrettanti i nomi dei possibili partenti. Insomma Chivu è giunto in un momento di transizione per l’Inter e bisognerà capire se i vertici del club decideranno di continuare a puntare su di lui. Vero è che in diretta nazionale delle parole non hanno confortato il mister.

I sostituti

Qualche giorno fa durante una trasmissione andata in onda su TeleLombardia infatti, si è ipotizzato un possibile futuro senza Chivu alla guida dell’Inter. Un sondaggio prematuro che ha generato scalpore, sia tra le file dell’Inter, sia sui social. Tanti i tifosi contrari al sondaggio mandato in onda.

E tra i papabili candidati, pronti a sostituire Chivu, figuravano Spalletti, che ha da poco terminato l’esperienza in Nazionale. Poi ancora Xavi, Palladino, Mourinho e infine Mancini. Tutte voci queste che però di certo non avranno fatto piacere a Chivu che al momento rimane il tecnico dell’Inter per la stagione 2025/2026.