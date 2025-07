Ancora, non è possibile: nuove indagini sulle plusvalenze in Serie A | Arriva un’aspra penalità

I club di Serie A sono sempre più spesso sotto la lette di ingrandimento degli organi preposti al controllo.

Negli ultimi anni, il tema delle plusvalenze è diventato centrale nel dibattito sul calcio italiano. Le plusvalenze rappresentano il guadagno ottenuto dalla vendita di un calciatore a un prezzo superiore rispetto al valore a bilancio. In teoria, si tratta di una pratica legittima e spesso necessaria per equilibrare i conti delle società. Tuttavia, in alcuni casi, è stata utilizzata in modo distorto, diventando un espediente per sistemare artificialmente i bilanci, soprattutto nei momenti di difficoltà economica.

Uno degli aspetti più discussi riguarda gli scambi di calciatori con valutazioni gonfiate, che generano profitti fittizi e consentono alle società di presentare bilanci formalmente in regola. Il problema si accentua quando questi scambi non corrispondono a un reale valore tecnico o a un impatto sportivo concreto. Le autorità calcistiche e la giustizia sportiva hanno iniziato a vigilare più attentamente su queste operazioni, ponendo sotto osservazione movimenti sospetti e chiedendo maggiore trasparenza.

Le conseguenze dei casi di plusvalenze irregolari possono essere gravi: dalle sanzioni economiche alla penalizzazione in classifica, fino all’esclusione dalle competizioni. Oltre all’aspetto legale, c’è un tema etico e sportivo: l’alterazione artificiale dei conti mina la credibilità del sistema e penalizza le società che operano con correttezza.

Per contrastare queste pratiche, si stanno studiando nuove regole e strumenti di controllo più rigorosi. L’obiettivo è garantire una gestione finanziaria più sana e un equilibrio reale tra competitività sportiva e sostenibilità economica.

Roma, plusvalenze in extremis

A poche ore dalla chiusura del bilancio, la Roma è riuscita a sistemare i conti trovando i 13 milioni di euro di plusvalenze necessari per rientrare nei parametri UEFA. L’operazione decisiva è stata la cessione di Tammy Abraham al Besiktas: dopo aver rifiutato lo Zenit, l’attaccante inglese ha accettato il trasferimento in Turchia. L’affare porta 20 milioni nelle casse giallorosse, con 8 milioni di plusvalenza netta, considerando che Abraham pesava a bilancio meno di 12 milioni. Oltre all’incasso, il club taglia anche un ingaggio da 5 milioni annui.

Non è stata l’unica operazione cruciale. Il Boca Juniors ha deciso di pagare i 3,5 milioni della clausola rescissoria per Leandro Paredes. Due cessioni simboliche ma significative, che hanno permesso di sbloccare la situazione finanziaria ed evitare sanzioni da parte dell’UEFA. Per arrivare all’obiettivo dei 15 milioni complessivi, il club ha però dovuto sacrificare anche alcuni giovani del vivaio.

Via i giovani per salvare il bilancio

Mattia Pagano è vicino al Bari per 2 milioni di euro, mentre Cherubini, valutato circa 5 milioni, è nel mirino di Sassuolo, Genoa e Carrarese. Durante le trattative, si è parlato anche di Laurienté. In uscita anche Mannini e Darboe. Il Torino insiste per Romano, ma Gasperini non vorrebbe privarsene, mentre Graziani dovrebbe restare.

Una strategia che ricalca quanto avvenuto nell’estate 2023, quando il club aveva ceduto giovani come Volpato, Tahirovic e Felix per sistemare i conti. Per ora restano salvi i big della rosa. Angeliño è rimasto, nonostante il corteggiamento del Sunderland, ma una sua partenza in futuro non è esclusa. In caso di addio, i nomi in lista per sostituirlo sono De Cuyper e, a parametro zero, Tagliafico. Cessione bloccata anche per Evan Ndicka.