Ancora guai per Pogba: sta volta è invischiato in una truffa | Rischia guai con la giustizia

Paul Pogba è entrato in un vortice negativo che sembra non avere più fine: il centrocampista si è cacciato nei guai.

Paul Pogba potrà tornare a giocare a partire dalla prossima stagione. Ma dove eravamo rimasti? Il TAS di Losanna a ottobre scorso, ridusse la sua squalifica per doping da 4 anni a 18 mesi, accogliendo parzialmente il ricorso del centrocampista francese. La vicenda era iniziata nel settembre 2023, quando Pogba era risultato positivo al testosterone dopo un controllo antidoping.

La decisione del TAS si è basata sulle prove e sulle argomentazioni della difesa, che hanno sostenuto come l’assunzione della sostanza DHEA non fosse intenzionale. Si sarebbe trattato di un errore dovuto a un integratore prescritto da un medico in Florida. Pogba aveva chiesto una riduzione della squalifica a 12 mesi, ma i giudici hanno stabilito un periodo di stop di 18 mesi complessivi.

Considerando che la sospensione è iniziata l’11 settembre 2023, il francese è tornato a essere disponibile da marzo 2025. Pogba aveva anche un contratto che lo avrebbe legato alla Juventus sino al 2026 ma alla fine è arrivata la decisione più ovvia e scontata vista la situazione delicata.

Nei mei scorsi infatti, direttamente dagli uffici della squadra piemontese, è arrivata una conferma ufficiale: le parti, ovvero Pogba e la Juventus hanno raggiunto un accordo per separarsi. La risoluzione ha avuto effetto dal 30 novembre 2024.

La nuova esperienza

Il suo ritorno alla Juventus aveva fatto presagire un nuovo corso sia per la Vecchia Signora sia per il giocatore stesso che dopo gli anni a Manchester era pronto a rilanciarsi. Ma l’avventura in bianconero è ripartita tra infortuni e poi la lunga squalifica per doping. Insomma un avvio tutt’altro che idilliaco.

Da marzo dunque il calciatore francese ha iniziato a sondare il terreno per cercare di capire quale casacca indossare. Alla fine ha scelto di giocare in Ligue 1 e lo farà con il Monaco. Si sta allenando nel corso di questa estate con la formazione del Principato ma adesso sembra essere stato nuovamente coinvolto in una situazione spinosa.

La situazione spinosa

Il francese potrebbe è nuovamente al centro di tante voci che di certo non lo osannano come una volta. Anche questo caso sarebbe spinoso ma meno grave del previsto dato che si tratta di una fake news che lo ha visto coinvolto e mai realmente protagonista. Ma la situazione va chiarita.

Qualche giorno fa, sui social, è infatti spuntato un video in cui Pogba con il Monaco, riusciva a segnare un gol da 40 metri con una bordata potentissima. Ebbene, come riportato da Cronache di Spogliatoio, non si trattava di Pogba bensì di Wilfred Singo, in grado di segnare quella rete contro la Stella Rosa.