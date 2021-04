Carlo Alvino su twitter denuncia delle urla “riprovevoli” da parte dei dirigenti della Juve alla fine della partita col Napoli.

Secondo quanto scritto da Carlo Alvino i dirigenti della Juve si sono lasciati andare a urla “riprovevoli” al termine della partita Juventus-Napoli, vinta dai bianconeri per 2-1. La dirigenza bianconera già durante il match era apparsa molto esagitata. Emblematica un’immagine di Sky che ha inquadrato Nedved mentre urlava in maniera forsennata durante un’azione di gioco. Ma le proteste dei dirigenti bianconeri sono andate avanti per tutto il match.

Al termine della partita, secondo Alvino le urla dei dirigenti della Juve sono diventate ancora più intense. Ecco cosa ha scritto il giornalista su twitter: “Urla a fine partita riprovevoli da parte dei ‘dirigenti’ della Juventus in pieno stile giorno d’oggi. Si spera che qualcuno abbia sentito e riportato nel referto arbitrale. Meritano la squalifica! Questo fa capire quanto ci tenessero a vincere questa gara. E fa ancora più rabbia averla persa con un rimo tempo troppo timido. Comunque nulla è compromesso con nove partite ancora da giocare e… da vincere”. Non è la prima volta che i dirigenti della Juve si lasciano andare a scene poco edificanti. Nel match tra Napoli e Juventus giocato al Maradona, Paratici e Nedved furono protagonisti di urla contro l’arbitro di gara.