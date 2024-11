Alvino: ‘Sistema arbitrale marcio, Conte ha dato scacco matto a Inzaghi

Il giornalista a Televomero analizza il pareggio contro l’Inter e lancia dure critiche agli arbitri italiani

Carlo Alvino non usa mezzi termini. Il giornalista, intervenuto a “Terzo Tempo Calcio Napoli” su Televomero, punta il dito contro il sistema arbitrale italiano e analizza il pareggio del Napoli contro l’Inter.

“Abbassare i toni in Italia significa passare per fessi e subire i torti“, tuona Alvino. “Il sistema è marcio, la compensazione è una fesseria. La vera punizione per un arbitro dovrebbe essere non arbitrare, non la retrocessione in Serie B”.

L’analisi si sposta poi sul campo: “La narrazione sul dominio dell’Inter non trova riscontro nei numeri. L’unica grande occasione della ripresa è quella di Simeone“. Ma è sulla tattica che Alvino sorprende: “Conte ha imbrigliato Inzaghi. Senza il gol di Calhanoglu in quel modo, l’Inter non l’avrebbe mai pareggiata“.

Uno sguardo al futuro: “Il Napoli ha già affrontato tutte le squadre che giocano la Champions. Dietro di noi ci sono le formazioni che l’anno scorso hanno fatto meglio. La Roma giocherà col sangue agli occhi, ma tatticamente è un’incognita“.

La conferma delle nostre battaglie

Siamo lieti di vedere che giornalisti come Carlo Alvino stiano finalmente aprendo gli occhi su quanto napolipiu.com denuncia ormai da anni. Il “sistema”, le compensazioni arbitrali, la mancanza di uniformità: tutti temi che il nostro portale ha sempre documentato attraverso analisi dettagliate e la nostra “Classifica senza errori arbitrali“, oggi confermata da voci sempre più autorevoli.

La nostra battaglia solitaria per un sistema arbitrale equo e trasparente sta finalmente trovando eco a livello nazionale. Come sempre, continueremo a vigilare e documentare ogni episodio attraverso le nostre rubriche settimanali, con la soddisfazione di vedere che la verità che raccontiamo da anni non può più essere ignorata.