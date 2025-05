Altro che scudetto: disastro finanziario per McTominay | 18 milioni di debiti

Mentre si avvicina al trionfo in Serie A, McTominay rischia di affrontare un crollo economico senza precedenti.

Scott McTominay è diventato in pochi mesi il simbolo del nuovo Napoli targato Antonio Conte. Centrocampista instancabile, solido, carismatico, ha saputo imporsi come uomo chiave in una squadra sempre più vicina al quarto scudetto della propria storia. Il suo arrivo dal Manchester United aveva suscitato curiosità, ma le prestazioni in campo hanno zittito ogni scettico.

Due anni fa, nel Napoli di Luciano Spalletti, fu Kvaratskhelia a brillare e a ricevere il premio come miglior giocatore della Serie A. Oggi, con uno stile di gioco completamente diverso, il centrocampista scozzese rappresenta la nuova anima degli azzurri: meno spettacolo, più concretezza. Ed è proprio lui il candidato numero uno per raccogliere quell’eredità.

Con il suo contributo, il Napoli ha ritrovato solidità e determinazione, due elementi essenziali per un campionato lungo e complesso. McTominay è ovunque in campo: ruba palloni, imposta l’azione, segna gol pesanti. I tifosi lo adorano, i compagni lo rispettano, Conte non può più farne a meno. Perfettamente ambientato anche in città, si è integrato nel contesto napoletano con una naturalezza sorprendente.

Tutto farebbe pensare a un momento perfetto nella carriera e nella vita del calciatore scozzese. Ma qualcosa, all’improvviso, rischia di macchiare questa stagione da sogno. Qualcosa che va ben oltre il campo da gioco, e che affonda le sue radici nella sfera privata ed economica del giocatore.

Il crollo inatteso

Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Scottish Sun, McTominay sarebbe coinvolto in un clamoroso disastro finanziario. Il centrocampista avrebbe perso circa 2,7 milioni di euro investiti nella Fortress Capital Partners, società in forte crisi gestita dalla moglie Cameron Reading e dal suocero Ashley Reading. La coppia è finita al centro di un’indagine per frode, con accuse che potrebbero aggravarsi nei prossimi mesi.

Stando alle ricostruzioni, Scott avrebbe prestato circa 2,3 milioni di sterline (oltre 2,7 milioni di euro) alla società, oggi in bancarotta. I liquidatori hanno stimato che i creditori, tra cui McTominay, riceveranno soltanto 3 penny per ogni sterlina investita. Tradotto: al calciatore entreranno appena 66.000 sterline. Un’inezia rispetto alla cifra iniziale. E il peggio potrebbe non essere finito.

La moglie al centro dell’inchiesta

La modella Cameron Reading, moglie di McTominay, sarebbe stata costretta a restituire centinaia di migliaia di sterline, frutto della vendita di due appartamenti a Dubai e di una villa in Spagna. Le autorità stanno cercando di ricostruire l’intera rete di movimenti economici della famiglia Reading. Per ora, a pagarne le conseguenze è anche il centrocampista del Napoli, ignaro — si dice — dei dettagli più controversi dell’investimento.

Il rischio è che la gioia dello scudetto venga macchiata da una vicenda giudiziaria e finanziaria dai contorni sempre più gravi. Mentre i tifosi del Napoli sognano il tricolore e lo incoronano come nuovo re del centrocampo, Scott McTominay si trova a fronteggiare il più duro colpo della sua vita fuori dal campo. Uno scudetto in arrivo, ma un conto bancario in frantumi.