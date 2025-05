Altro che De Bruyne: Manna ne prende uno ancora più forte | Superata la concorrenza di mezz’Europa

Il belga dice sì al Napoli, ma sul tavolo c’è un altro nome clamoroso. Il piano di Conte e De Laurentiis per far sognare i tifosi.

Il sogno di portare Kevin De Bruyne all’ombra del Vesuvio non è più un’utopia. Da settimane, il nome del fuoriclasse belga circola con insistenza tra gli uffici di Castel Volturno e gli ambienti del calciomercato internazionale. Il centrocampista del Manchester City, in scadenza nel 2025, sarebbe pronto a cambiare aria, affascinato dall’idea di una nuova avventura in Serie A. Napoli, in particolare, lo intriga. E tanto.

Secondo quanto trapela, l’entourage del giocatore ha già avuto contatti diretti con Giovani Manna, il dirigente scelto da De Laurentiis per rifondare la squadra. Si è parlato di cifre, di durata del contratto e soprattutto di ruolo nel progetto: De Bruyne diventerebbe il cervello della squadra di Antonio Conte, un regista avanzato con licenza totale di ispirare il gioco. Un colpo da sogno, per far dimenticare l’anno nero e rilanciare le ambizioni azzurre.

Il progetto, ovviamente, ha l’ok dell’allenatore leccese, che avrebbe già avuto colloqui informali con il calciatore. La proposta azzurra non si avvicina minimamente ai 20 milioni lordi percepiti a Manchester, ma l’offerta strutturata da Manna è seria: 7 milioni netti a stagione più un bonus importante alla firma. Contratto biennale, con opzione per il terzo anno. L’unico nodo resta proprio la durata: De Bruyne chiede subito un triennale.

La trattativa, comunque, è viva. Il belga, convinto dalle telefonate con Mertens e Lukaku e desideroso di vivere in Italia con la famiglia, ha chiesto che si proceda in fretta. Vorrebbe chiudere prima delle vacanze estive. E per rendere tutto ancora più concreto, nelle prossime ore è prevista una chiamata diretta tra lui e Antonio Conte. Un confronto che potrebbe indirizzare definitivamente la trattativa.

Spunta il nome a sorpresa

Eppure, proprio mentre il Napoli tesse la tela per De Bruyne, un altro nome sta infiammando le discussioni interne alla dirigenza: Rayan Cherki. Il talento del Lione, classe 2003, è seguito da mezza Europa, ma secondo indiscrezioni filtrate da ambienti francesi, il Napoli avrebbe mosso passi concreti per anticipare tutti.

Cherki, fantasista dotato di un talento puro, potrebbe rappresentare l’investimento del futuro, con caratteristiche ideali per il calcio di Conte. Manna lo considera un colpo strategico, e l’apertura del club transalpino a una cessione – complice un contratto in scadenza nel 2025 – ha rimesso tutto in discussione. Il piano? Bruciare la concorrenza inglese e spagnola con un’offerta tra i 15 e i 20 milioni. In queste ore i contatti si sono intensificati.

Sogni opposti, stesso obiettivo

Due profili molto diversi, due fasce d’età agli estremi, ma un comune denominatore: talento fuori scala e fame di calcio. Il Napoli vuole cambiare pelle, e con Conte in panchina serve gente capace di alzare il livello, subito. De Bruyne, per il presente. Cherki, per il futuro. Ma forse anche per il presente, se il colpo a sorpresa dovesse davvero concretizzarsi.

Per ora, Napoli sogna. E non è detto che tra qualche settimana non possa risvegliarsi con due fuoriclasse in più.