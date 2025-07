Altro che baci e abbracci: Alcaraz sparla di Sinner alle spalle | Gliene ha dette di tutti i colori

Da pochi giorni si è concluso Wimbledon con la vittoria di Sinner. E nelle ultime ore le parole di Alcaraz hanno scosso l’ambiente tennis.

Wimbledon 2025 si è concluso da oramai diversi giorni e ha regalato sicuramente un momento storico per il tennis italiano. Per la prima volta, un italiano ha conquistato il torneo più prestigioso e antico del mondo. A riuscirci è stato ovviamente il numero uno al mondo e del seeding Jannik Sinner.

Sinner, testa di serie numero uno nel torneo, ha rispettato le aspettative nonostante un anno, come il 2025, alquanto complicato per lui prima di Wimbledon. Dopo la vittoria agli Australian Open, era arrivata una pesante squalifica per doping al tennista che ha dovuto scontare diversi mesi fuori dal campo.

Un vero e proprio dramma per lui che vive di questo sport. Il suo ritorno però è coinciso con l’inizio degli Internazionali d’Italia. A Roma il percorso è stato a dir poco brillante visto le diverse vittorie che lo hanno condotto sino all’atto finale, sino all’ultima partita della competizione. Nel corso della finalissima, però, si è dovuto arrendere ad Alcaraz.

Un epilogo amaro che di certo gli ha lasciato l’amaro in bocca, così come al pubblico italiano. Poi è stato il momento del Roland Garros. Anche in quell’occasione Sinner ha dato prova del suo grande e immenso talento. Ha raggiunto nuovamente la finale del torneo, ma per la seconda volta consecutiva Alcaraz ha avuto la meglio.

La rivincita

Ma c’è un motivo se Sinner si trova al primo posto nel ranking ATP. A contraddistinguerlo oltre alla tecnica e alla leadership, troviamo anche una forte determinazione. E allora il 2001 si è ripresentato a Wimbledon. E questa volta, è riuscito a prendersi una grande rivincita, un successo che ha cambiato per sempre la sua storia da tennista e quella del tennis italiano.

Nella finale sull’erba londinese, Sinner, ha battuto il suo acerrimo nemico Alcaraz, chiudendo il match in quattro set: 4-6 6-4 6-4 6-4. Un’impresa memorabile che lo ha consacrato definitivamente tra i più grandi della storia. Tuttavia, anche al termine della competizione non sono mancate le polemiche.

Le polemiche

Nonostante la grande vittoria di Sinner a Wimbledon 2025 a seguito di un percorso straordinario, come già anticipato, non sono mancate le polemiche. E nello specifico, a sollevare un polverone, ci ha pensato lo stesso Alcaraz, che ha affrontato Sinner in finale perdendo la possibilità di portare per la terza volta di fila a casa il trofeo di Wimbledon.

Lo spagnolo avrebbe rivolto delle parole tutt’altro che al miele nei confronti di Sinner. Lo si può notare da un video pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale del TG1. Alcaraz dice chiaramente: “Sta giocando molto meglio di me. Da fondo campo è molto più forte di me. Sta giocando molto meglio di me”. Insomma un vero e proprio sfogo quello dello spagnolo che stava provando sulla propria pelle cosa significa affrontare il numero uno al mondo.