Alto tradimento sotto la Madonnina: Marotta fa piangere il Milan | Tifosi rossoneri in contestazione

Marotta è pronto a far piangere il Milan e a portare in nerazzurro un ex calciatore rossonero. Ennesimo alto tradimento.

In casa Inter si sta vivendo un’estate di totale transizione. Il club nerazzurro ha praticamente terminato un ciclo e adesso ha voglia di ripartire, se non da zero, dai giocatori più significativi. Dai veterani che hanno deciso e decideranno di non abbandonare la barca che ha già da diverse settimane un nuovo condottiero.

Il primo infatti a essersi reso conto della necessità di un cambio di avventura è stato l’oramai ex tecnico Simone Inzaghi. L’ultima partita però, quella dei saluti, è stata amarissima. Si tratta di una di quelle gare che rimarrà nella storia dell’Inter…ma in senso totalmente negativo visto quanto accaduto.

Inzaghi ha allenato per l’ultima volta l’Inter infatti, nel corso della Finale della UEFA Champions League. Una disfatta totale. 5-0 a favore del PSG e nerazzurri tornati senza alcun trofeo a casa. Questa sconfitta storica ha probabilmente influito sull’umore del mister piacentino che, a maggior ragione, ha voluto cambiare aria.

Al suo posto è arrivato un “giovane” tecnico, che per la prima volta guiderà un club così blasonato. Lo stesso in cui ha trascorso diversi anni da calciatore. Stiamo parlando di Cristian Chivu. Il rumeno si è messo al timone della compagine milanese ed ha già disputato una competizione.

L’ennesima delusione

All’indomani del campionato e della Champions infatti, l’Inter, è volata alla volta degli Stati Uniti per giocare il Mondiale per Club. Anche in questo caso è arrivata un’amara delusione. La prima per il neo-tecnico Cristian Chivu che ha comunque avuto modo di testare i giocatori e gli schemi che lo accompagneranno nel corso della prossima stagione.

I nerazzurri sono stati infatti prematuramente eliminati dal Mondiale nel corso degli ottavi di finale. Il Fluminense di Portaluppi è riuscito a imporsi con il risultato di 2-0. E ora il calciomercato dovrà necessariamente rinnovare l’ambiente Inter. E un nuovo giocatore potrebbe arrivare direttamente dal Real Madrid.

Che smacco

Marotta potrebbe compiere un vero e proprio screzio al Milan. Potrebbe infatti portare in nerazzurro un ex calciatore osannato dai tifosi rossoneri. Stiamo parlando di Brahim Diaz. Il calciatore ha trovato poco spazio nel corso del Mondiale per Club: non è stata una prima scelta per Xabi Alonso.

Dopo essere stato titolare con Ancelotti lo scorso anno, adesso, Diaz sembra aver perso posizioni nelle gerarchie della squadra. L’Inter potrebbe dunque approfittarne anche se la trattativa resta difficoltosa. Questo perché, secondo quanto riportato dall’edizione odierna di AS, la sua permanenza tra le file dei Blancos non dovrebbe essere assolutamente un problema.