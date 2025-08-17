Allegri spacca tutto a Milanello: salta il colpo da scudetto | Decisivo l’intervento del presidente
Il nuovo mister del Milan Massimiliano Allegri è una furia: il giocatore tanto atteso non arriverà. Decisivo l’intervento del patron.
Il nuovo Milan di Massimiliano Allegri si sta preparando in vista della prossima stagione. La compagine rossonera dopo annate deludenti, ha voglia di riscatto e si è deciso di ripartire da un allenatore che conosce bene la piazza, dato che ha già vinto con il Milan, e che conosce bene anche e soprattutto la massima serie.
Il prossimo anno potrebbe essere importante per il Milan come lo è stato per il Napoli il 2024/2025. Esattamente come i partenopei, i rossoneri, non prenderanno parte ad alcuna competizione europea e dunque potranno esclusivamente concentrarsi sul campionato. Un dettaglio non da poco.
Allegri potrà gestire i propri giocatori al meglio, con la sola Coppa Italia da giocare nel corso della stagione e nessun tipo di impegno infrasettimanale. Questo potrebbe significare, infortuni permettendo, titolari sempre presenti e in grado di recuperare al meglio settimana dopo settimana.
La mancanza di impegni ravvicinati aiuterà e non poco il Milan, proprio come successo al Napoli che, di fatto, con Antonio Conte si è cucito il tricolore sul petto, il quarto della propria storia. E dallo scorso 7 luglio, a Milanello, la formazione guidata da Massimiliano Allegri si è messa all’opera.
Il lavoro di Tare
Con l’allenatore anche il direttore sportivo Igli Tare, arrivato questa estate, ha certo e sta cercando di portare rinforzi nel capoluogo lombardo. Uno dei primi è stato Samuele Ricci. Il centrocampista della Nazionale ex Torino è stato prelevato per una cifra che si aggira attorno ai 23 milioni di euro.
Assieme all’azzurro, a vestire la maglia rossonera il prossimo anno ci saranno Estupinan, acquistato dal Brighton per 17 milioni di euro, il portiere Pietro Terracciano e Ardon Jashari. Per quest’ultimo, nelle casse del Club Brugge, sono stati versati 36 milioni. Poi il grande nome: Luka Modric. Il croato, ex pallone d’oro, ha ridato entusiasmo alla piazza. Ma nonostante ciò Allegri sarebbe furibondo per un mancato acquisto.
L’acquisto mancato
Bisogna ritornare indietro di qualche anno per vedere un Allegri probabilmente furibondo visto quanto accaduto. Nello specifico, come riportato da onefootball.com, bisogna tornare al gennaio 2012. Anche in quel caso l’allenatore toscano sedeva sulla panchina rossonera ed era in lotta per il tricolore.
Obiettivo di quella sessione invernale era Carlos Tevez. Il rinforzo in attacco sarebbe arrivato da Manchester sponda City. Tutto era pronto: prestito oneroso a 2 milioni con diritto di riscatto a fine stagione. Ma alla fine l’allora patron Berlusconi fece saltare tutto. Il presidente bloccò la trattativa che avrebbe portato Pato al PSG e Tevez rimase a Manchester, salvo poi arrivare in Italia, l’anno successivo, sponda Juventus.