Allegri chiude il telefono in faccia al giocatore: hanno litigato | Non è convocato per il ritiro

Il nuovo allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha chiuso il telefono in faccia a un calciatore. Non verrà convocato in ritiro.

Il calciomercato del Milan si sta già infiammando. Appena iniziata la sessione estiva, ma già tante le voci che circolo riguardo possibili acquisti o possibili partenze. Ed è tempo di rivoluzione in casa rossonera, perché le stagioni che si sono susseguite in questi anni dopo lo scudetto, sono state decisamente deludenti.

Basti analizzare lo scorso campionato. La compagine milanese infatti, non è riuscita a strappare il pass per alcuna competizione europea. Complice l’ottavo fallimentare posto in classifica e una gestione disordinata e disorganizzata a partire dalla dirigenza, passando per la panchina.

Gli allenatori son ostati due. Prima Fonseca, poi un altro portoghese, Conceicao. Quest’ultimo appena arrivato ha risollevato le speranze di una tifoseria intera aggiudicandosi la Supercoppa italiana. Per giunta lo ha fatto in Arabia Saudita contro gli acerrimi rivali dell’Inter e in rimonta.

Sembrava l’inizio di un sogno ma invece la stagione è proseguita come un incubo. Centrata la finale di Coppa Italia, si sperava che almeno dalla vittoria di questo trofeo si potesse accedere all’Europa League. Ma così non è stato. Il Bologna con una rete di Ndoye ha riempito inaspettatamente la propria bacheca.

Allegri decide il futuro

Ora quindi è il momento di ripartire per i rossoneri che hanno attuato una rivoluzione a partire dalla panchina. A essere torno alla guida del Milan c’è Massimiliano Allegri. Il toscano ha già messo le cose in chiaro anche e soprattutto con i propri giocatori e con uno di questi è stato schietto.

Il Milan ha già blindato Ricci a centrocampo, sta lavorando per Modric, ma non dimentica di vendere. E allora in partenza ci sono Theo Hernandez, Musah, in dubbio resta anche Leao. Insomma l’estate sarà lunghissima e una notizia dell’ultima ora dimostra quanto il tecnico abbia le idee chiare sul futuro.

La mancata convocazione

Allegri arrivato da diverse settimane a Milano, ha già avuto modo di studiare i profili di tutti i giocatori a disposizione e ha deciso chi farà parte e chi non farà parte del Milan del futuro. E Adli rientra tra questi ultimi. Il futuro del calciatore ex Fiorentina sembra lontano dalla Lombardia.

A confermarlo Luca Bianchin per la Gazzetta dello Sport. Secondo il giornalista Adli si allenerà con il Milan Futuro. Uno smacco per il calciatore. Una presa di posizione di Allegri netta, che così facendo ha comunicato la volontà di non tenerlo all’interno della rosa della propria squadra.