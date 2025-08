Alleanza tra nemici: l’Inter fa un piacere alla Juve | Marotta sblocca il mercato bianconero

Adesso si sta stringendo una vera e propria alleanza tra i due club nemici: l’Inter fa un piacere alla Juventus.

Per la prima volta le due compagini che disputano il Derby d’Italia da oramai una vita intera, potrebbero diventare amiche…in chiave mercato. Marotta potrebbe infatti sbloccare il mercato della sua ex squadra, la Vecchia Signora, e le prossime ore saranno in grado di dare risposte definitive.

Le due formazioni stanno vivendo due momenti non troppo differenti. Entrambe le squadre sono in fase di ricostruzione dopo l’ultima deludente stagione. Partiamo ad esempio dall’Inter. I nerazzurri da un possibile triplete nel 2024/2025, hanno chiuso l’annata con addirittura zero titoli.

La Serie A è stata persa all’ultima giornata: a spuntarla è stato il Napoli. Prima ancora la compagine lombarda era stata estromessa dalla Coppa Italia. Rimaneva un’ultima speranza: la UEFA Champions League. Ma alla fine, a vincere l’ultimo atto in maniera sonora per giunta, è stato il PSG di Luis Enrique.

Un 5-0 che ancora oggi fa male. E far dispiacere i tifosi dell’Inter ci ha pensato anche Simone Inzaghi che ha lasciato la squadra per approdare in Arabia Saudita sponda Al-Hilal. Il Mondiale per Club infatti, i nerazzurri, lo hanno giocato con al timone il nuovo tecnico della prossima stagione: Chivu.

Le rivoluzioni

Il mercato ha già portato diversi giocatori all’Inter: su tutti vanno citati Bonny dal Parma, Sucic e Luis Henrique. Ma ovviamente la sessione non è conclusa. Allo stesso modo, la Juventus, vuole riaprire un nuovo ciclo questa volta con Igor Tudor alla guida dopo la deludente esperienza di Thiago Motta.

Lo scorso anno, la Vecchia Signora, ha chiuso al quarto posto. Un obiettivo minimo quello del ritorno in Champions, conquistato però solamente all’ultima giornata. Per portare entusiasmo in vista del 2025/2026 Comolli ha già portato a Torino Jonathan David e Conceicao. Ma se l’Inter dovesse muoversi verso una direzione, potrebbe aprire più porte anche alla Juventus.

Una mossa di mercato decisiva

L’Inter vuole assolutamente Lookman. L’Atalanta, però, ha rifiutato una proposta pari a 42 milioni più 3 di bonus. Per la società, il valore di Lookman è ancora superiore a quella cifra ma l’Inter non si spingerà oltre.

Se dunque il nigeriano dovesse non arrivare, i nerazzurri punterebbero su Nico Gonzalez della Juventus come riportato da Sky Sport. Questo libererebbe uno slot in casa Juve e porterebbe liquidità. Vedremo se ci saranno sviluppi.