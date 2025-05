Alla Roma ci ha giocato: ora è pronto per allenarla | Sì definitivo dei Friedkin

A Trigoria continua il valzer di nomi per il dopo-Ranieri, ma uno inizia a prendere quota sul serio.

L’estate della Roma sarà segnata da una scelta cruciale: il nuovo allenatore. Con Claudio Ranieri pronto a lasciare, i Friedkin devono individuare il profilo ideale per aprire un nuovo ciclo. E mentre i tifosi aspettano con ansia, la giostra delle indiscrezioni continua a girare vorticosamente, alimentata da radio, giornali e social.

Ogni giorno emerge una nuova ipotesi, spesso in contrasto con quella precedente. Da profili esperti come Sarri, Ancelotti e Allegri, si è passati a soluzioni più giovani o legate sentimentalmente al club: Montella, De Rossi, Pioli, De Zerbi. E ancora, suggestioni internazionali come Ten Hag, Xavi, Fabregas o l’italianissimo Gasperini. Nessuna pista, però, pare consolidarsi davvero.

Il nome che più aveva scaldato la piazza nelle ultime ore era quello di Fabio Farioli. Giovane, preparato, con un’idea di calcio moderna. Ma secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky, le strade tra lui e la Roma non sono destinate a incrociarsi. Stesso discorso per Fabregas, altro profilo accostato ai giallorossi ma rimasto ai margini della trattativa.

A questo punto, la società sta prendendo tempo per valutare bene ogni opzione. Nessuna decisione affrettata, solo colloqui e riflessioni. La Roma non vuole sbagliare: serve un progetto tecnico chiaro, una figura che dia identità alla squadra, ma anche stabilità in un ambiente da sempre caldo e passionale.

Un ritorno che potrebbe infiammare l’ambiente

Ecco allora spuntare un nome che unisce competenza e legame emotivo: Cristian Chivu. Ex difensore giallorosso, amatissimo dalla tifoseria, sta facendo benissimo sulla panchina del Parma, dove ha dimostrato idee chiare e capacità di gestione non comuni. I risultati lo stanno premiando, ma soprattutto il suo stile ha attirato l’attenzione dei Friedkin.

La sua conoscenza dell’ambiente romano potrebbe rappresentare un vantaggio. A Trigoria lo ricordano come un professionista serio, umile, ambizioso. Il salto in Serie A potrebbe arrivare proprio con quel club che gli ha regalato alcune delle emozioni più intense della sua carriera da calciatore.

I Friedkin riflettono: la soluzione potrebbe essere già sotto gli occhi

Chivu non è solo una scelta romantica, ma anche strategica. Giovane ma già con una certa esperienza, legato alla Roma ma in grado di portare un’aria nuova. Le alternative non mancano, ma la società sembra orientata a puntare su un progetto a medio-lungo termine. E Chivu, per mentalità e preparazione, risponde perfettamente a questo identikit.

Secondo le ultime indiscrezioni, il suo profilo sarebbe tra quelli più apprezzati dalla dirigenza. Non è ancora arrivata la fumata bianca, ma la sensazione è che il nome giusto sia stato trovato. Un ex difensore pronto a difendere la Roma anche dalla panchina.