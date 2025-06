Ahi Ahi Ahi Sinner: ESCLUSIONE TREMENDA | Paga ancora per il caso doping

La carriera del numero uno al mondo non sempre è tutta in discesa. Spesso anche lui deve affrontare diverse difficoltà.

Se oggi Jannik Sinner è il numero uno del mondo, un piccolo merito va anche a Novak Djokovic. Lo ha raccontato Darren Cahill, allenatore dell’altoatesino, durante un intervento nel podcast dell’ex tennista Andy Roddick. L’episodio risale ai quarti di finale di Wimbledon 2022, quando il serbo, allora dominatore del circuito, si lasciò andare a una critica tanto precisa quanto spietata: «Jannik colpisce benissimo la palla, ma non varia.

Nessuna altezza sopra la rete, non viene a rete, non porta l’avversario dentro il campo. Risponde bene, ma non è aggressivo e non mi fa male». Un’analisi lucida, che ha offerto allo staff tecnico uno spunto fondamentale su cui lavorare.

A distanza di tre anni, riascoltare quelle parole fa quasi sorridere, visto il salto compiuto da Sinner. Come ha spiegato Cahill, il team era già consapevole dei limiti indicati da Djokovic, ma fu il peso della fonte a fare la differenza: «Quando glielo abbiamo detto, e ha saputo che venivano da Novak, l’effetto fu immediato».

Quel giudizio, così autorevole, è servito da leva psicologica e tecnica per innescare una trasformazione. Oggi, Sinner è il tennista più completo e competitivo del circuito. E anche se in modo indiretto, lo deve anche a una delle critiche più costruttive ricevute in carriera.

Sinner punta Wimbledon, poi difenderà il trono sul cemento

Jannik Sinner è tornato in campo sull’erba di Halle, dove ha battuto Hanfmann al primo turno, iniziando la sua marcia di preparazione verso Wimbledon, al via il 30 giugno. Dopo la storica finale persa contro Alcaraz al Roland Garros, il numero uno del mondo vuole prendersi la rivincita sullo spagnolo. Ma l’estate di Sinner sarà anche una corsa contro il tempo e contro la pressione: dovrà difendere i titoli conquistati nel 2023 a Cincinnati e allo US Open, due trionfi che pesano moltissimo in termini di punti per mantenere la vetta del ranking.

A rendere più frizzante il clima ci ha pensato proprio il torneo di Cincinnati. Gli organizzatori, infatti, hanno pubblicato il manifesto dell’edizione 2025 senza includere i campioni uscenti: né Sinner, né Aryna Sabalenka. In primo piano, invece, compaiono Ben Shelton, Carlos Alcaraz e Coco Gauff, tutti reduci da successi a Parigi. Una scelta che ha generato polemiche tra tifosi e addetti ai lavori, stupiti dall’esclusione di chi, appena un anno fa, aveva trionfato sul cemento dell’Ohio.

Il web insorge: “Dov’è Sinner?”

La reazione dei tifosi non si è fatta attendere: centinaia di commenti sotto il post ufficiale del torneo chiedono conto dell’assenza di Sinner, che nel 2024 aveva dominato la finale contro Tiafoe.

Molti parlano di mancanza di rispetto o di una comunicazione scollegata dalla realtà. Ma conoscendo Jannik, il campo sarà la sua risposta migliore.