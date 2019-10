Aggiornamento Fortnite disponibile: tutte le novità della versione 11.10

Aggiornamento Fortnite 11.10 è ora disponibile e prevede molte novità. E’ stato introdotto l’evento di Halloween 2019 ed alcune modalità di gioco inedite.

Arrivano novità anche per Fornite Salva il Mondo, che riceve nuovi contenuti grazie al nuovo aggiornamento. Inoltre attualmente la modalità di gioco PvE e’ in sconto al 50%.

Fortnite evento Halloween

Incubo 2019 è l’evento principale di Fornitemares di Fortnite Capitolo 2. l’ aggiornamento 11.10 propone nuove skin a tema Halloween 2019 oltre a nuove modalità di gioco inedite. Nel negozio ad esempio è possibile trovare il bundle Maledizione criptica che include il costume Furia e sfide esclusive a tema. Il tutto può essere acquistato ad un prezzo di 1600 V-Buck, ovvero 16 euro. Altra modalità nel gioco di introdotta grazie all’evento Fornitemares è quella a tempo limitato Re Della Tempesta. In questa modalità bisognerà affrontare il mostro dell’oscurità in compagnia dei propri amici. Ma l’aggiornamento nel gioco di Epicgames porta anche altre novità come Pallottole da brivido e la possibilità di assegnare soprannomi ai propri amici.

Modalità Salva il Mondo

Nonostante l’aggiornamento di Fornite la modalità Salva il Mondo non è stata resa gratuita, ma in promozione al 50%. Inoltre sono state introdotti nuovi contenuti, come una serie di incarichi per la modalità storia. “La Super Luna Rosso Sangue sta sorgendo e sapete bene cosa significa: Fortnite: l’incubo è tornato! La lotta contro la tempesta ha preso una piega terrificante. Abietti con teste di zucca vagano in ogni dove, circolano dicerie sui lupi mannari e c’è un potente re a piede libero! Ma non preoccupatevi, anche la Casa base ha preparato qualcosa di spaventoso. Clip ha lavorato duramente su un nuovo set di armi Black Metal nella sua officina. Prendete la nuova attrezzatura e combattete l’oscurità con l’oscurità!” L’Incubo 2019 arriva dunque anche su Fortnite Salva il Mondo. Insomma le novità nel nuovo aggiornamento Fortnite non mancano.