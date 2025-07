Affari loschi tra società: coinvolto il Milan | In arrivo sanzioni dalla FIGC

Ci sono degli affari loschi che vedono coinvolte diverse società. Tra queste figura anche il Milan. In arrivo sanzioni.

La Serie A non è la prima volta che vede all’interno del proprio sistema dei giri loschi. Il sistema calcio italiano va migliorato e anno dopo anno si cerca la via giusta. La panacea a tutti i mali che però, sentendo anche e soprattutto le ultime notizie, non sembra essere stata ancora scovata.

E in particolare ci sarebbero degli affari, che riguardano da vicino anche il Milan, che non convincono la FIGC, che dunque a sua volta potrebbe ricorrere a delle sanzioni. Negli ultimi anni e dopo lo scandalo di Calciopoli infatti i controlli sono stati intensificati e ancora più ferrei ma qualcosa sembra sempre scappare dal radar.

Come già riportato sopra al centro della vicenda ci sarebbe in particolare il club milanese, sponda rossonera, e la trattativa per l’acquisto di un giocatore che è stato annunciato nelle ore scorse. Stiamo parlando della trattativa che ha portato a Milano il promettente centrocampista della Nazionale Samuele Ricci.

Un affare che all’apparenza poteva risultare lineare. Una trattativa durata settimane, poi l’accordo tra le due società e l’entourage del giocatore e la firma del contratto. Ma dietro potrebbe esserci qualcosa di più grande e soprattutto, come detto, ancora più losco. Ma va analizzato da vicino.

I loschi affari

Ricci dopo aver accumulato esperienza tra le file del Torino, è riuscito a ottenere la chiamata del Milan di Massimiliano Allegri. Il club è ambizioso così come l’allenatore che ha scelto di sposare il progetto. E allora gli acquisti sin da subito stanno risultando mirati e di un certo spessore.

Ricci rientra tra questi. Per quanto riguarda le cifre dell’affare si parla di 23 milioni di euro come parte fissa nelle casse del Torino e ben 2 milioni di bonus. Esattamente quanto richiesto da Urbano Cairo, il patron granata. Ma dietro la trattativa qualcosa avrebbe fatto storcere il naso alla FIGC. A testimoniarlo c’è un video riportato da “ControcalcioTv“, nota pagina Instagram.

Le parole di Cairo

“Ricci l’ho venduto a pochissimo. Perché lui ha un procuratore, Ricci, il quale riesce come un illusionista quando ci sono dei momenti in cui il giocatore sembra che valga delle cifre importantissime, tipo non so 35 milioni, allora lui, questo Paolo Busardò, è lì ma evidentemente si nasconde perché non vuole farsi vedere, è uno dei più bravi agenti del mondo del calcio.”

Cairo riprendere il discorso: “Ci sono momenti in cui Ricci varrebbe 35 milioni, poi ci sono momenti in cui improvvisamente dobbiamo venderlo al Milan, vale molto di meno. E quindi eccolo qui oggi Paolo Busardò“. Insomma Cairo ha voluto spiegare la maestria di quest’ultimo nel vendere i calciatori.