Affare fatto, Insigne riabbraccia l’Italia | Sfiderà il “suo” Napoli: visite mediche e presentazione

Lorenzo Insigne, dopo essere approdato in Canada, è pronto a tornare in Italia e ad affrontare il suo Napoli da avversario.

Lorenzo Insigne non sarà mai un calciatore qualunque dalle parti di Napoli. L’attaccante è diventato una vera e propria bandiera del club partenopeo. Icona degli azzurri per un decennio e, oramai, per sempre, potrebbe nuovamente ritornare in Italia ma non indossare la casacca del suo Napoli.

Nato nel capoluogo campano, cresciuto lì, ha fatto tutte le trafile giovanili della squadra partenopea sino ad arrivare a esordire in prima squadra. Insomma, per lui, si è avverato un vero e proprio sogno. Per dieci anni è stato il cuore pulsante del Napoli con cui si è tolto diverse soddisfazioni.

Tra dribbling nello stretto, classe e “tiraggiro”, Insigne si è riservato un posto nel cuore di tutti i napoletani. Ed ha anche vinto. Due Coppe Italia, una Supercoppa italiana e si è addirittura posizionato secondo in una speciale classifica, quella dei marcatori, capeggiata da Dries, detto Ciro, Mertens.

Nel 2022 però, Insigne, ha deciso di cambiare vita. Ha deciso, con fatica, di lasciare la propria terra e la propria squadra del cuore per volare dall’altra parte del mondo. Il calciatore è infatti approdato tra le file del Toronto FC, squadra canadese che gioca nel campionato americano, l’MLS.

Dal Canada al ritorno in Italia

Nonostante le 76 presenze con i canadesi, i 19 gol messi a segno e i 16 assist serviti, il feeling con l’ambiente non è mai stato dei migliori. Gol splendidi e lampi di puro talento non sono mancati, specialmente al suo arrivo, ma pian piano l’amore verso questo nuovo progetto è andato svanendo.

E dal 1° luglio 2025, Lorenzo Insigne, è ufficialmente un giocatore svincolato. Adesso, da free agent, potrà scegliere qualsiasi destinazione e il suo ritorno in Italia è sempre più probabile. Sono infatti tre i club sulle sue tracce ma nessuno di questi porta il nome di “Napoli”. Giocherebbe dunque da avversario degli azzurri.

Le pretendenti

Come già anticipato, Lorenzo Insigne fa gola, nonostante i suoi 34 anni, a diversi club di Serie A. Il giocatore potrebbe ancora fare la differenza e allora è seguito da delle società disposte a puntare su di lui. Tra queste figurano il Parma, e l’Udinese, che però restano più defilate rispetto alla Lazio.

Lo stesso calciatore ha parlato al Messaggero negli ultimi giorni dicendo che un ritorno alla corte di Sarri (attuale allenatore della Lazio) non gli dispiacerebbe per nulla. L’unico vero problema resta però il blocco del mercato imposto alla Lazio. Vedremo come si evolverà la situazione, ma rivedere Insigne nuovamente in A non è così improbabile.