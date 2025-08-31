Affare da ufficio inchiesta: un colpo del Napoli finisce sotto indagine | “É totalmente assurdo”
La vicenda ha dell’assurdo. Un colpo messo a segno dal Napoli è infatti finito sotto indagine. Da capire come si evolverà la vicenda.
Il calciomercato estivo entra nella sua fase finale e il Napoli vuole chiudere al meglio. Ma nelle ultime ore il direttore sportivo Manna e il patron Aurelio De Laurentiis, hanno certamente storto il naso visto quanto accaduto. Il Napoli infatti rischia di finire sotto indagine dopo il colpo messo a segno.
Ma guardiamo da vicino tutti i colpi messi a segno dal ds dei partenopei nel corso dell’estate. Il Napoli ha già dato prova di grande ambizione in questa finestra. L’arrivo di Kevin De Bruyne a parametro zero è stato il colpo che ha sorpreso tutti, regalando ad Antonio Conte un centrocampista di livello mondiale.
Il belga si è messo subito al servizio della squadra, mostrando lampi di classe nelle prime apparizioni. Accanto all’ex Manchester City sono arrivati rinforzi di spessore anche in altri reparti.
Beukema, prelevato dal Bologna per 31 milioni, è stato scelto per consolidare il reparto difensivo, mentre Lorenzo Lucca dall’Udinese si prepara a guadagnarsi spazio in attacco, complice lo stop di Lukaku. Un mercato mirato, con acquisti funzionali che Conte cercava per accrescere il potenziale già enorme della squadra.
Il mercato in entrata
Non solo big: la società ha puntato anche su giovani e profili in crescita. Marianucci dall’Empoli è stato ingaggiato come investimento per il futuro, mentre Miguel Gutierrez, ex Girona, aggiunge qualità sulla corsia mancina. Tra i pali, invece, è arrivato Vanja Milinkovic-Savic, pronto a giocarsi il posto da titolare.
Un altro nome di rilievo è quello di Noa Lang, esterno offensivo prelevato dal PSV, che completa un pacchetto di arrivi di tutto rispetto. Sul fronte cessioni spicca l’addio di Osimhen, trasferitosi al Galatasaray, ma la sensazione è che il Napoli non abbia ancora terminato le sue mosse anche se ora dovrà fare i conti con una vicenda spinosa.
Le dichiarazioni
Come si può apprendere dalle varie notizie sparse in giro per il web e non solo, gli azzurri sono a un passo dall’acquistare Hojlund in attacco. Un rinforzo importante che ha generato una serie di commenti. Tra questi spicca quello del noto giornalista Tancredi Palmeri che, attraverso un tweet su X, ha spiegato come l’affare Hojlund al Napoli sia assurdo perché il giocatore serviva maggiormente al Milan.
“Certo che il Milan si faccia beffare dal Napoli su Hojlund è assurdo. Il Napoli va su Hojlund per esigenza post-Lukaku e dopo aver già fatto po’ po’ di mercato e dopo essersi già assicurato Lucca. Il Milan ha bisogno del titolare, è da tutta l’estate che lo cerca, e concede un vantaggio diretto su un obiettivo che era obbligata a concludere. Totalmente assurdo”.