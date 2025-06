ADL stacca l’assegno: arriva un super colpo dal Milan | Conte pensa già agli schemi con lui in campo

Il Napoli fresco di Scudetto si prepara ad un mercato sontuoso con una rosa adeguata a fare bene in campionato e coppe.

Il Napoli ha conquistato lo scudetto 2024‑25, il quarto nella storia del club, grazie a una stagione magistrale guidata da Antonio Conte. Dopo un avvio tradito dalla delusione per il decimo posto l’anno precedente, Conte ha spinto la squadra verso la vetta, imponendosi sin dalla fase a girone di ritorno .

Subito dopo la fine del campionato, Conte sembrava vicino all’addio, complici tensioni con Aurelio De Laurentiis legate al budget e alle strategie societarie. De Laurentiis avrebbe convinto l’allenatore a restare, assicurandogli margini decisivi per avviare la nuova era.

Sul fronte finanziario, il presidente ha stanziato un fondo straordinario per il mercato estivo: tra i 150 e i 170 milioni di euro, secondo i giornali campani, una cifra record che testimonia come il Napoli voglia puntare in alto e sostenere le ambizioni di Conte.

La strategia di De Laurentiis è netta: trasformare un successo da fuoco di paglia in un ciclo duraturo, garantendo investimenti in rosa e staff. Il Napoli si ripresenta da protagonista in campionato e in vista della Champions, con un progetto strutturato e ambizioso, costruito attorno alla stabilità del tecnico e a un impegno economico senza precedenti nel panorama italiano.

Mercato super attivo

Il Napoli punta a ripartire dal grande sogno Kevin De Bruyne, che ha lasciato il Manchester City: il belga sarebbe intenzionato a sposare il progetto partenopeo e un contratto biennale è pronto sul tavolo. Altri nomi di prestigio accostati al club includono Trevoh Chalobah, obiettivo difensivo scelto da Conte e Alejandro Garnacho, esterno ritenuto gradito per il suo potenziale.

Nel mirino ci sono pure profili come Lisandro Martínez, già monitorato da Napoli nonostante un infortunio, e Nick Woltemade, giovane centravanti tedesco seguito da diversi top club, con gli azzurri tra i pretendenti. Il mercato estivo del Napoli si annuncia attivo e ambizioso, volto a rafforzare rosa e identità sotto la guida di Conte.

Il sogno Theo

Il Milan sta vivendo un momento delicato su Theo Hernandez, il cui contratto scade nell’estate 2026 e che al momento non ha raggiunto un accordo per il rinnovo. Le richieste del terzino, tra 6,5 e 8 milioni netti annui, restano lontane dall’offerta rossonera. Per evitare di perderlo a parametro zero l’anno prossimo, il Milan valuta l’ipotesi di cederlo già in estate, se dovesse arrivare un’offerta importante.

Il Napoli è molto interessato: la richiesta del Milan si aggira attorno 35/45 milioni di euro, cifra che dipende dal tempo rimanente di contratto. Diversi club europei restano alla finestra, ma il Napoli potrebbe inserirsi, valutando un investimento importante per rafforzare il proprio reparto difensivo in vista della prossima stagione.