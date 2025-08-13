13 Agosto 2025

ADL piazza la scommessa: preso Mauro Icardi | È già in volo verso Capodichino

Lorenzo Gulotta 13 Agosto 2025
ADL piazza la scommessa: preso Mauro Icardi | È già in volo verso Capodichino

icardi-lapresse-napolipiu.com

Aurelio De Laurentiis è pronto a scommettere sull’attaccante Mauro Icardi: il giocatore ha già preso un volo per Napoli.

Aurelio De Laurentiis nel corso degli anni lo ha dato a vedere. Si tratta di un presidente ambizioso che per la propria squadra vuole, anzi pretende il meglio. E in vista della stagione che verrà ha dunque deciso di puntare su giocatori dal futuro roseo ma anche su calciatori navigati. E attenzione alla scommessa Mauro Icardi.

Antonio Conte ha ritrovato la fiducia anche per l’annata 2025/2026 e infatti guiderà per un’altra annata i partenopei che, proprio lo scorso anno, ha condotto alla conquista del quarto storico scudetto nella storia della società azzurra. L’intenzione è senza dubbio quella di ripetersi e di alzare l’asticella.

Questo perché i partenopei, oltre alla massima serie, dovranno anche affrontare la sfida Champions League. Non sarà affatto come lo scorso anno. Nella passata stagione la formazione napoletana doveva fare i conti solamente con il campionato, ma tra qualche settimana non sarà più così.

Oltre alla Serie A, che gli azzurri giocheranno con il tricolore sul petto, ci saranno la Coppa Italia ma soprattutto la massima competizione europea per club. Manna quindi, all’indomani della festa scudetto, si è dovuto immediatamente mettere al lavoro per cercare di consegnare nelle mani di conte la miglior squadra possibile.

Addii amari

Il direttore sportivo che lo scorso anno ha costruito una macchina perfetta si vuole riconfermare e non vuole deludere le aspettative di Antonio Conte e allo stesso tempo del patron Aurelio De Laurentiis. Il ds si è messo in moto e ha già piazzata diversi colpi che dimostrano la volontà di aprire un ciclo vincente.

Spicca il nome del belga De Bruyne, ma non è il solo e unico acquisto estivo. Con lui sono arrivati Lucca, Beukema e Marianucci per la difesa, senza dimenticare Vanja Milinkovic-Savic e Noa Lang in avanti. La sessione è ancora lunga però, e dopo l’addio di Raspadori e Simeone si cerca una nuova figura in attacco.

icardi-lapresse-napolipiu.com

Il caso Icardi

Manna quindi proverà a rimpiazzare i due professionisti esemplari che nonostante il poco spazio trovato, hanno dato sempre il massimo nei momenti che contavano. E una situazione simile, De Laurentiis, la visse nel 2016, quando a lasciare il capoluogo campano, a sorpresa, fu Gonzalo Higuain.

Per rimpiazzare l’argentino, ADL, pensò bene di puntare sempre su un bomber dell’Albiceleste: Mauro Icardi. Ai tempi il giocatore si trovava in forza all’Inter e il patron azzurro arrivò ad offrire addirittura 60 milioni di euro secondo quanto riportato da onefootball.com. I contatti con Wanda Nara, agente del giocatore, furono intensi, ma alla fine Icardi rinnovò con l’Inter.

Altro

ceferin-lapresse-napolipiu.com

La UEFA indaga sull’Inter: arrivano delle amare sanzioni | Una partita finisce nell’occhio del ciclone

Lorenzo Gulotta 12 Agosto 2025
vasseur-x-napolipiu.com

La Ferrari agli italiani: Vasseur ha scelto il pilota del futuro | Salta uno tra Hamilton e Leclerc

Lorenzo Gulotta 12 Agosto 2025
conte-lapresse-napolipiu.com (7)

Il Napoli gode dei guai altrui: preso un giocatore in rotta con la società | Regalo di ferragosto per Conte

Lorenzo Gulotta 12 Agosto 2025
cartellino rosso-lapresse-napolipiu.com

Squalificato prima dell’inizio del campionato: clamoroso in Serie A | 5 TURNI DI STOP

Lorenzo Gulotta 12 Agosto 2025
De Laurentiis

Cifre astronomiche: De Laurentiis sventola bandiera bianca | Il Napoli molla l’obiettivo dell’estate

Lorenzo Gulotta 12 Agosto 2025
hamilton-instagram-napolipiu.com

“HAMILTON IN WILLIAMS”, CLAMOROSO IN CASA FERRARI | Nessuno se lo aspettava: strappato il contratto in mille pezzi

Simone Di Paola 12 Agosto 2025

Ultimissime

icardi-lapresse-napolipiu.com

ADL piazza la scommessa: preso Mauro Icardi | È già in volo verso Capodichino

Lorenzo Gulotta 13 Agosto 2025
7907f4c327

Corriere dello Sport: “Napoli, via libera per Gutierrez: contatti riaccesi per Sudakov”

redazione 13 Agosto 2025
De Laurentiis e Conte - fonte LaPresse - Napolipiu

Corriere dello Sport: “Conte plasma un Napoli “double face”: due sistemi di gioco per partire forte”

redazione 13 Agosto 2025
ceferin-lapresse-napolipiu.com

La UEFA indaga sull’Inter: arrivano delle amare sanzioni | Una partita finisce nell’occhio del ciclone

Lorenzo Gulotta 12 Agosto 2025
vasseur-x-napolipiu.com

La Ferrari agli italiani: Vasseur ha scelto il pilota del futuro | Salta uno tra Hamilton e Leclerc

Lorenzo Gulotta 12 Agosto 2025