ADL piazza la scommessa: preso Mauro Icardi | È già in volo verso Capodichino
Aurelio De Laurentiis è pronto a scommettere sull’attaccante Mauro Icardi: il giocatore ha già preso un volo per Napoli.
Aurelio De Laurentiis nel corso degli anni lo ha dato a vedere. Si tratta di un presidente ambizioso che per la propria squadra vuole, anzi pretende il meglio. E in vista della stagione che verrà ha dunque deciso di puntare su giocatori dal futuro roseo ma anche su calciatori navigati. E attenzione alla scommessa Mauro Icardi.
Antonio Conte ha ritrovato la fiducia anche per l’annata 2025/2026 e infatti guiderà per un’altra annata i partenopei che, proprio lo scorso anno, ha condotto alla conquista del quarto storico scudetto nella storia della società azzurra. L’intenzione è senza dubbio quella di ripetersi e di alzare l’asticella.
Questo perché i partenopei, oltre alla massima serie, dovranno anche affrontare la sfida Champions League. Non sarà affatto come lo scorso anno. Nella passata stagione la formazione napoletana doveva fare i conti solamente con il campionato, ma tra qualche settimana non sarà più così.
Oltre alla Serie A, che gli azzurri giocheranno con il tricolore sul petto, ci saranno la Coppa Italia ma soprattutto la massima competizione europea per club. Manna quindi, all’indomani della festa scudetto, si è dovuto immediatamente mettere al lavoro per cercare di consegnare nelle mani di conte la miglior squadra possibile.
Addii amari
Il direttore sportivo che lo scorso anno ha costruito una macchina perfetta si vuole riconfermare e non vuole deludere le aspettative di Antonio Conte e allo stesso tempo del patron Aurelio De Laurentiis. Il ds si è messo in moto e ha già piazzata diversi colpi che dimostrano la volontà di aprire un ciclo vincente.
Spicca il nome del belga De Bruyne, ma non è il solo e unico acquisto estivo. Con lui sono arrivati Lucca, Beukema e Marianucci per la difesa, senza dimenticare Vanja Milinkovic-Savic e Noa Lang in avanti. La sessione è ancora lunga però, e dopo l’addio di Raspadori e Simeone si cerca una nuova figura in attacco.
Il caso Icardi
Manna quindi proverà a rimpiazzare i due professionisti esemplari che nonostante il poco spazio trovato, hanno dato sempre il massimo nei momenti che contavano. E una situazione simile, De Laurentiis, la visse nel 2016, quando a lasciare il capoluogo campano, a sorpresa, fu Gonzalo Higuain.
Per rimpiazzare l’argentino, ADL, pensò bene di puntare sempre su un bomber dell’Albiceleste: Mauro Icardi. Ai tempi il giocatore si trovava in forza all’Inter e il patron azzurro arrivò ad offrire addirittura 60 milioni di euro secondo quanto riportato da onefootball.com. I contatti con Wanda Nara, agente del giocatore, furono intensi, ma alla fine Icardi rinnovò con l’Inter.