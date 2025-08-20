Accusa di associazione a delinquere: guai seri per l’ex numero 10 della nazionale | Difficile scagionarlo
Puoi anche essere stato il numero 10 della Nazionale, ma la Legge è uguale per tutti. Questo caso fa discutere.
La carriera di un calciatore, soprattutto ad alti livelli, comporta una grande esposizione mediatica e una rete di rapporti personali e professionali molto ampia. In questo contesto, non è difficile che si instaurino relazioni con persone dalle intenzioni ambigue o interessate esclusivamente ai benefici derivanti dalla vicinanza a una figura famosa. Questa dinamica può aprire la strada a influenze negative e a comportamenti rischiosi.
La gestione della propria immagine e delle frequentazioni diventa quindi cruciale. Amicizie superficiali, legami con individui legati ad ambienti poco raccomandabili o rapporti d’affari poco chiari possono sfociare in controversie, truffe o vere e proprie indagini giudiziarie. Per un calciatore, anche una semplice vicinanza a persone coinvolte in attività illecite può generare sospetti e danni reputazionali.
Inoltre, la disponibilità economica e il ritmo di vita frenetico degli atleti possono facilitare situazioni in cui le decisioni vengono prese con superficialità. Contratti non trasparenti, investimenti azzardati o comportamenti imprudenti in pubblico possono rapidamente trasformarsi in questioni legali, attirando l’attenzione di media e autorità.
Evitare questi rischi richiede attenzione costante, una rete di consulenti affidabili e la capacità di distinguere i rapporti autentici da quelli mossi da secondi fini. Solo così un calciatore può proteggere la propria carriera e la propria reputazione, riducendo al minimo la possibilità di trovarsi coinvolto in vicende che nulla hanno a che fare con lo sport.
Tra gli indagati nell’operazione della Digos
È emerso anche il nome di Andrea Cossu tra gli indagati nell’operazione condotta dalla Digos che ha portato a una serie di arresti e misure cautelari per 33 tifosi del Cagliari. Secondo la Polizia, i soggetti sarebbero legati a una frangia degli Sconvolts, gruppo “ultras” cagliaritano, accusati di associazione a delinquere. Cossu, ex calciatore rossoblù e della nazionale – e da giocatore numero 10 per posizione in campo – è stato iscritto nel registro degli indagati in quanto alcune sue azioni, secondo l’accusa, avrebbero indirettamente sostenuto le attività economiche del gruppo coinvolto.
Gli inquirenti sottolineano che l’ex fantasista non faceva parte del sodalizio criminale, ma partecipava alle riunioni della tifoseria e disponeva delle chiavi della loro sede.
Magliette e contatti per la tifoseria
Sempre secondo le indagini, l’attuale dirigente del Cagliari avrebbe fornito magliette per promuovere lotterie destinate a finanziare le attività degli ultras. Inoltre, avrebbe favorito incontri tra i membri della tifoseria organizzata e i tesserati della squadra.
L’inchiesta, ancora in corso, mira a chiarire il ruolo preciso di Cossu e a definire se le sue azioni possano configurare un sostegno, seppur indiretto, alle attività contestate agli Sconvolts, in un contesto che scuote l’ambiente rossoblù.