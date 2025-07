Accordo raggiunto in serata, il Napoli ha un nuovo portiere | Vuole vincere un altro scudetto: Meret va in panchina

Il Napoli di Antonio Conte non vuole smettere di essere competitivo e ha chiuso l’ennesimo colpo di un mercato ricco di ingressi.

Il Napoli di Antonio Conte non ha più intenzione di fermarsi sul mercato. La squadra campana è scatenata nel corso di questa sessione estiva di calciomercato e lo sta dimostrando colpo dopo colpo. La volontà è certamente quella di creare una formazione ancora più competitiva rispetto a quella vista lo scorso anno.

E i presupposti per vedere un nuovo Napoli, con nuovi interpreti che si aggiungeranno ai calciatori già presenti e in grado di conquistare il quarto scudetto della storia del club campano, ci sono. Il direttore sportivo Manna, d’accordo con il mister pugliese e il patron Aurelio De Laurentiis, sta lavorando senza sosta.

I primi colpi sono già arrivati e hanno creato scalpore, sia a Napoli e tra i supporters, sia nel resto della Penisola, con i top club italiani che compreso le reali intenzioni del Napoli. Obiettivo principale di Conte e i suoi, sarà quello di non lasciarsi facilmente scucire dal petto il tricolore. E gli acquisti di spessore aiuteranno.

Il primo acquisto degno di nota è stato quello di Kevin De Bruyne. Per una vita il belga ha incantato in Premier League. In Inghilterra e con il club guidato da Pep Guardiola, ha vinto tutto, compresa la prima storica Champions League in finale contro l’Inter. Ora è pronto a una nuova sfida in Italia.

Mercato scoppiettante

Super colpo di Manna che lo ha portato in Campania da free agent e andrà pagato un ingaggio biennale complessivo di 20-25 milioni. Ma si è trattato solamente del primo grande nome di questa estate. Il direttore sportivo non si è fermato qui e nelle ultime ore ci sono state delle novità sempre in entrata.

Noa Lang ad esempio, è arrivato dal PSV. Un affare da 28 milioni di euro più 2 di bonus per dare un’altra alternativa a Conte in attacco. Come se non bastasse è in dirittura d’arrivo il colpo Beukema dal Bologna. 31 milioni di euro più bonus. A questi giocatori va anche aggiunto Marianucci, talentuoso difensore classe 2004 prelevato dall’Empoli per 9 milioni. E non è finita qui.

Un nuovo arrivo

Nel corso delle prossime giornate, o addirittura ore, un nuovo calciatore potrebbe arrivare in casa Napoli. Si tratta di un estremo difensore che potrebbe, in futuro, far tremare Meret. Stiamo parlando di un classe 2006 di proprietà della NovaRomentin, club che milita in Serie D attualmente.

Il suo nome è Mathias Ferrante. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, il club campano ha già avviato i primi contatti e vuole quindi battere la concorrenza di altri club che stanno puntando il giovane (su tutti Parma, Udinese e Lecce). Si tratterebbe di un innesto a lungo termine, da vedere magari in Primavera o come terzo portiere della prima squadra.