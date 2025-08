Accordo flash nella notte: Manna prende la rivelazione della scorsa Serie A | Corsie d’attacco sistemate

Manna non ha alcuna intenzione di fermarsi in chiave mercato e soprattutto in entrata. Pronto un nuovo acquisto.

Il direttore sportivo del Napoli Manna è letteralmente scatenato. All’indomani della festa scudetto, il quarto conquistato dal Napoli, il ds si è subito messo all’opera per trovare i giusti calciatori e per cercare di consegnare nella mani di mister Conte la migliore rosa possibile anche per il 2025/2026. E sin qui i colpi hanno fatto non poco rumore. Ma non è finita qui.

Il Napoli si prepara alla prossima annata con rinnovato entusiasmo e ambizioni ancora più elevate con la voglia di aprire un ciclo vincente. Dopo la conquista dello scudetto sotto la guida di Antonio Conte, il club ha subito piazzato colpi importanti per consolidare la rosa. Tra questi spicca l’arrivo a parametro zero di Kevin De Bruyne, che ha lasciato il Manchester City per indossare l’azzurro.

La presenza del fuoriclasse belga a centrocampo rappresenta un salto di qualità notevole. Insieme a McTominay, Zambo Anguissa e Lobotka, De Bruyne forma un reparto completo, dinamico e soprattutto tecnico. A Dimaro ha già mostrato lampi del suo talento, ma i tifosi non vedono l’ora di ammirarlo in campo in partite ufficiali.

La difesa è stata puntellata con l’innesto di Sam Beukema, difensore centrale olandese prelevato dal Bologna per circa 31 milioni. Beukema ha convinto tutti nella scorsa stagione con prestazioni solide e personalità, anche in Champions League. Ora avrà il compito di guidare il reparto difensivo partenopeo in Italia e in Europa.

Le uscite

Sul fronte delle cessioni, l’operazione più rilevante è quella che ha portato Victor Osimhen al Galatasaray per 75 milioni. Una cessione importante, che ha garantito ossigeno alle casse del club e libertà di manovra sul mercato. Il nigeriano ha salutato Napoli con parole affettuose, lasciando un grande ricordo nei cuori dei tifosi da protagonista del terzo scudetto con Spalletti alla guida.

Il direttore sportivo Manna è al lavoro anche su altre uscite. Tra queste figura Natan, difensore brasiliano che non aveva convinto nella sua prima stagione e che, dopo un buon prestito al Betis, è stato riscattato dal club spagnolo. Una cessione utile per sistemare ulteriormente il bilancio.

Manna senza freni

Durante il mercato invernale era stato preso Noah Okafor, in prestito oneroso con diritto di riscatto. Tuttavia, l’attaccante svizzero non ha trovato molto spazio e ora è rientrato al Milan, dove sta brillando sotto la guida di Allegri. Intanto a Napoli si monitora la situazione di altri giocatori in bilico. Ma attenzione a un ulteriore colpo in entrata.

Il direttore sportivo Manna potrebbe portare a Napoli un calciatore che lo scorso anno ha stupito tutti. Ha incantato, con le sue prestazioni, i tifosi del Como e tutti gli appassionati di questo sport. In 15 partite ha segnato ben 8 gol e servito un assist. Si potrebbe trattare di un rinforzo importante in attacco che si andrebbe ad aggiungere a Noa Lang e Lorenzo Lucca oltre che a Lukaku.