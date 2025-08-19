Abusato da piccolissimo: rialza la testa e sfonda nel calcio | In carriera ha vinto tutto, anche alla Juventus
Le storie dei calciatori raccontano spesso di difficoltà, anche gravi, prima di arrivare a grandissimi livelli.
La carriera di un calciatore di alto livello è spesso il risultato di anni di sacrifici e ostacoli superati. Prima di arrivare sotto i riflettori, molti devono affrontare difficoltà economiche, trasferimenti lontano da casa e rinunce personali fin da giovanissimi. La concorrenza è altissima e solo una piccola percentuale di chi sogna di diventare professionista riesce a emergere.
Il percorso è fatto di allenamenti intensi, discipline ferree e continui esami da parte di allenatori e osservatori. Infortuni, periodi di forma altalenante e scelte tecniche possono rallentare o mettere a rischio la carriera. Serve resilienza per rialzarsi dopo ogni delusione e per continuare a migliorare, anche quando i risultati non arrivano subito.
Molti giovani calciatori devono anche affrontare il peso psicologico delle aspettative, sia della famiglia sia dell’ambiente sportivo. La pressione di dover dimostrare sempre il proprio valore può essere enorme, soprattutto quando si è costantemente sotto osservazione. L’aspetto mentale diventa quindi fondamentale per reggere il confronto con i coetanei e con avversari già affermati.
Quando finalmente arriva l’occasione giusta, la differenza la fanno determinazione, costanza e capacità di adattarsi a contesti e livelli di gioco sempre più elevati. Chi riesce a sfondare sa che il successo non è frutto del caso, ma il risultato di un lungo cammino fatto di sacrifici, scelte difficili e forza di volontà, elementi indispensabili per restare stabilmente ai vertici del calcio professionistico.
Un trauma nascosto per anni
Patrice Evra, ex calciatore di Juventus e Manchester United, ha rivelato a 40 anni, nella sua autobiografia *I love this game*, di essere stato vittima di abusi sessuali a 13 anni da parte del preside della sua scuola. La confessione, tenuta nascosta per decenni, descrive un’esperienza traumatica vissuta durante le notti trascorse a casa del preside, per evitare lunghi viaggi da casa a scuola. Evra racconta di come il suo aguzzino, credendolo addormentato, abbia compiuto gli abusi, culminati l’ultima notte prima del suo ritorno a casa.
La vergogna e il senso di colpa hanno spinto Evra a tacere per anni, condividendo il segreto solo con la compagna. Nemmeno sua madre ne era a conoscenza fino a poco tempo fa, quando la rivelazione l’ha profondamente scossa. Evra ha scelto di parlarne pubblicamente per rompere il silenzio e il peso di sentirsi “un codardo”.
Il coraggio di parlare per aiutare gli altri
Nell’autobiografia, Evra affronta il dolore di riaprire una ferita mai rimarginata, nonostante il consiglio della madre di omettere il racconto. La sua decisione di includerlo nasce dal desiderio di ispirare altri giovani a denunciare, liberandosi dal senso di colpa.
In un’intervista al Times, Evra ha descritto il trauma di rivelare la verità alla madre e la difficoltà di condividerla con fratelli e amici. Il suo obiettivo è chiaro: evitare che altri vivano il suo stesso silenzio, incoraggiandoli a trovare il coraggio di parlare.