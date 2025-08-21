Abbiamo un problema con la PEC: salta il colpaccio del Napoli | De Laurentiis spacca tutto nel suo ufficio
Aurelio De Laurentiis vuole costruire una squadra vincente ma è saltato il colpaccio che avrebbe spostato gli equilibri.
Aurelio De Laurentiis non può essere felice pensando al colpaccio oramai andato in fumo. Il patron del Napoli, estremamente ambizioso, aveva già preparato tutto per l’arrivo del calciatore che avrebbe spostato gli equilibri della squadra in campo grazie alla propria esperienza e classe. Ma ha dovuto rinunciare a tutto ciò.
Lo scorso anno il presidente degli azzurri ha dato dimostrazione delle mire espansionistiche a cui ambisce. Il suo Napoli è riuscito ad affermarsi per la seconda volta in tre anni nel campionato italiano. I partenopei hanno infatti conquistato il quarto scudetto della propria storia.
Nulla è stato lasciato al caso. Dal direttore sportivo Manna, che ha messo in piedi una squadra vincente con il colpo McTominay, vera e propria rivelazione, passando per l’allenatore. Uno di quei tecnici che lotta sino alla fine per portare a casa una vittoria o meglio ancora un trofeo: Antonio Conte.
Sia al ds sia all’allenatore salentino, è stata rinnovata la fiducia e adesso il progetto De Laurentiis non vuole fermarsi “solamente” al campionato. Con il primo posto ottenuto, gli azzurri, si sono guadagnato una qualificazione in Champions League. E questo ha portato a svolgere un determinato tipo di mercato estivo.
Si avvicina la nuova stagione
Non a caso sono arrivati colpi di spessore. Kevin De Bruyne è un esempio ma non è il solo. Nel corso dei ritiri a Dimaro e Castel Di Sangro i tifosi azzurri hanno potuto ammirare le gesta di Noa Lang, piuttosto che la fisicità di Lorenzo Lucca e l’esperienza di Sam Beukema. Non vanno dimenticati anche altri giocatori.
Troviamo tra i nuovi acquisti Vanja Milinkovic-Savic o ancora l’ultimo arrivato Miguel Gutierrez direttamente dal Girona. Insomma una serie di profili che hanno rafforzato la rosa azzurra. Ma a De Laurentiis, con ogni probabilità, non scenderà mai il mancato acquisto, per colpa di una PEC, di un talento.
Un problema costato caro
Bisogna tornare indietro di qualche anno, secondo quanto riportato da onefootball.com, per vedere l’attuale patron del Napoli Aurelio De Laurentiis totalmente furibondo. Nel 2018 infatti, sembrava che il giovane talento potesse approdare tra le file dei campani: ma alla fine tuttò andò in fumo.
ADL aveva addirittura trovato un accordo. Prestito biennale a 8 milioni, con gli altri 20 milioni da pagare nei tre anni successivi. L’affare però non si sbloccò per un problema di PEC. Stiamo parlando di Matteo Politano che già all’epoca piaceva, e non poco, ai campani. Negli anni successivi tutto è cambiato e Politano, alla fine, è riuscito a sbarcare al Napoli. Il resto è storia.