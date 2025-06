9 stagioni e uno scudetto al Napoli: dopo il ritiro sono arrivati i guai | Accusato di associazione mafiosa

Una carriera sotto i riflettori, poi l’ombra della malavita: un ex portiere al centro di un’inchiesta delicata.

Quando il calcio finisce, a volte cominciano i problemi. E non tutti sanno affrontare il dopo carriera.

Nel mondo del pallone, la linea tra gloria e abisso è più sottile di quanto si possa immaginare. C’è chi, dopo una carriera da protagonista, trova un nuovo equilibrio, magari come allenatore, dirigente o opinionista. E c’è chi, invece, finisce in un cono d’ombra, risucchiato da storie torbide, lontane da quel rettangolo verde dove un tempo brillavano solo riflettori.

Nel corso degli anni, non sono mancati casi di calciatori finiti nel mirino della giustizia, alcuni per errori personali, altri per frequentazioni sbagliate o per ruoli ambigui in contesti opachi. Le cronache raccontano di ex promesse diventate comparse nei processi, o di simboli di una squadra trascinati in accuse che lasciano l’amaro in bocca, soprattutto nei tifosi.

Il mondo del calcio, spesso idealizzato come un’isola felice, si rivela a tratti permeabile a dinamiche esterne, soprattutto per chi, una volta appesi gli scarpini al chiodo, non riesce a costruirsi una seconda vita. Il nome e il passato calcistico possono diventare uno scudo, oppure una risorsa sfruttata da altri, talvolta anche inconsapevolmente, per altri scopi.

Uno dei casi più recenti ha colpito duramente la tifoseria partenopea, coinvolgendo un volto storico legato agli anni ’90, un periodo difficile ma vissuto con passione da chi non ha mai smesso di amare la maglia azzurra.

Il caso

A finire sotto i riflettori della magistratura è Giuseppe “Pino” Taglialatela, storico portiere del Napoli negli anni Novanta, con cinque stagioni da titolare e oltre cento presenze in Serie A. Oggi, l’ex numero uno è accusato dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli di essere “partecipe” di associazione a delinquere di stampo mafioso. Una contestazione pesante, emersa nel corso di un processo in cui Taglialatela era già imputato per intestazione fittizia di veicoli.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Metropolis, la svolta nelle indagini è arrivata con alcune informative della Guardia di Finanza, secondo cui l’ex calciatore avrebbe prestato il proprio nome per intestare auto a Mauro Moraca, presunto affiliato a un clan camorristico. Gli inquirenti ipotizzano che Taglialatela fosse una “testa di legno”, ovvero una figura fittizia utilizzata per nascondere la reale disponibilità dei beni. Il legale di Moraca, l’avvocato Giuseppe Pellegrino, ha offerto una spiegazione alternativa: “Le auto erano intestate a Taglialatela solo per ragioni fiscali, essendo residente a Ischia. Nessuna intenzione illecita”. Il processo è tuttora in corso presso la quarta sezione penale del Tribunale di Napoli e la prossima udienza è fissata per il 1° luglio.

Un passato da idolo, un presente incerto

Negli anni successivi al ritiro, Taglialatela aveva scelto di rimanere nel calcio, allenando i portieri dell’Ischia Isolaverde e ricoprendo brevemente anche il ruolo di presidente del club isolano nel 2014. Una figura apprezzata sull’isola e benvoluta dalla tifoseria napoletana, che oggi assiste con incredulità all’evolversi di questa vicenda giudiziaria.

Va ricordato che le accuse risalgono a qualche anno fa e che, al momento, non esiste alcuna condanna. Lo stesso avvocato Pellegrino ha dichiarato: “Spero, da difensore e da tifoso del Napoli, che la sentenza sancisca la totale estraneità di Taglialatela a ogni accusa”.