68 partite con il Napoli pre-De Laurentiis, prima però un’infanzia disastrosa | È cresciuto nella criminalità

Con il Napoli pre-De Laurentiis ha quasi raggiunto le 70 presenze, ma prima ha vissuto un’infanzia disastrosa. Il racconto.

Da bambino aveva in testa solo un’idea: giocare a pallone, senza pensare al futuro né ai libri di scuola. Cresciuto nel Rione Traiano, un quartiere difficile di Napoli, il campo da gioco era la strada, tra pericoli veri. A scuola andava controvoglia, convinto che fosse tempo perso rispetto alla gioia di fare gol.

Non si sentiva un predestinato, ma si divertiva con la spensieratezza tipica di chi ha poco e sogna tanto. Solo col tempo ha capito quanto fosse stato fortunato a farcela, mentre tanti altri si sono persi per strada. La Serie A è arrivata dopo un percorso in salita, fatto di sacrifici e sfide superate.

Ha raccontato la sua storia senza filtri a repubblica.it, fiero di quel che ha conquistato ma senza dimenticare da dove viene. Il primo impatto col calcio fu traumatico: il suo allenatore venne arrestato per pedofilia, proprio agli inizi. Un episodio che lo sconvolse, ma per fortuna non subì molestie e poté continuare a inseguire il suo sogno.

Nel quartiere si conviveva con la violenza, a volte si sparava per strada, poi si tornava a giocare. Per lui e altri ragazzi degli anni ’80 come Cannavaro o Foggia, il calcio sembrava l’unica via d’uscita. Ora cerca di spiegare ai figli che prima viene lo studio, perché nemmeno un calciatore può farne a meno.

Il giro d’Italia

Ha girato tante città, da Perugia a Genova, passando anche per la Spagna e poi Sassuolo. Ma il legame con Napoli non si è mai spezzato: torna spesso, gioca a carte con gli amici del Rione. Secondo lui, oggi la città è cambiata, in meglio, e quelle vite di quartiere sono molto più tranquille.

Oramai ha appeso gli scarpini al chiodo ma ha scelto di rimanere nel mondo del calcio per allenare, con la maturità di chi ha superato tante prove. I sacrifici lo rendono orgoglioso, anche se sa bene che non tutti hanno avuto la sua stessa fortuna. “Uno su mille ce la fa”, dice, ma sa che molti altri non ce la fanno, e non smette di pensarci.

Il percorso nel Napoli

È anche per questo che, insieme alla moglie Michela, ha provato ad adottare un bambino abbandonato. Il piccolo Carmine Francesco fu lasciato nella circumvesuviana, ma l’iter legale è stato più complicato del previsto. Stiamo parlando di Antonio Floro Flores, che da qualche giorno è diventato allenatore della Primavera del Benevento.

Ritiratosi nel 2020 dopo un’ultima esperienza nella sua terra, la Campania, con la maglia della Casertana, Floro Flores ha avuto modo di indossare una maglia che per lui ha contato tantissimo: quella del suo Napoli. Con gli azzurri ha racimolato 68 presenze e messo a segno 3 gol che non dimenticherà mai.