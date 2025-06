45 milioni di euro sul piatto: a Conte viene da piangere | Lascia il Napoli troppo presto

Conte si dispera per un addio terribile: sul piatto 45 milioni di euro. Il giocatore ha salutato il club azzurro.

Il Napoli di Antonio Conte sta iniziando a programmare il futuro per rimanere ai vertici del campionato italiano ma non solo. Intento principale di Aurelio De Laurentiis è quello di ergere gli azzurri a una dimensione europea superiore. E per farlo bisogna ovviamente operare sul mercato, specialmente in entrata.

E il primo colpo di spessore, il Napoli, lo ha già avuto. Si tratta di Kevin De Bruyne. Un affare perfetto quello del ds napoletano Manna che da free agent è riuscito a fare approdare il belga in Campania. Ci sarà da pagare l’ingaggio, certo, ma avere un calciatore come De Bruyne in squadra per giunta al fianco di McTominay, fa sognare i tifosi partenopei.

Un centrocampo estremamente tecnico quello a disposizione di Antonio Conte in vista della prossima stagione, con Lobotka pronto a completare il reparto. In attacco i cambiamenti non dovrebbero essere eccessivi. Resta Politano, c’è Neres sull’altra corsia e a buttare la palla in rete ci penserà nuovamente il preferito di Conte: Lukaku.

La difesa, infine, è il reparto che verrà probabilmente più rimaneggiato. Di Lorenzo è un intoccabile. Buongiorno dopo un’annata travagliata potrà esprimersi al meglio e al suo fianco il roccioso Rrahmani. Ma è proprio guardando il reparto difensivo che Conte, disperato, si sta facendo attualmente più di qualche domanda.

Una perdita grave

In entrata sul taccuino del ds Manna sono presenti diversi giocatori per rafforzare il reparto difensivo. Da Lindelof che è in scadenza con il Manchester United, passando per Hien dell’Atalanta e Scalvini, sempre di proprietà della Dea. Non va dimenticato inoltre Beukema che tanto piace al tecnico pugliese.

Ma c’è un calciatore, che sino a qualche mese fa era di proprietà del Napoli che quest’anno non ha vinto lo scudetto con gli azzurri. A inizio stagione è stato fatto fuori dal progetto. Probabilmente questo lo ha segnato, in senso positivo, e si è messo in mostra con prestazioni monstre che hanno fatto lievitare il prezzo del suo cartellino.

Ora vale 45 milioni di euro

Nel corso dell’estate 2023 questo giocatore era arrivato a Napoli con grandi aspettative. Poi deluse però. Ma d’altronde è sceso in campo con una squadra altalenante nonostante lo scudetto vinto l’anno prima. Con i partenopei ha raccolto appena 21 presenze tra Champions League, Serie A e Coppa Italia e non è mai riuscito a riscaldare il cuore del pubblico.

Si tratta di Natan. Il brasiliano ha trascorso la stagione 2024/2025 al Betis e ha fatto la differenza. Mandato dal Napoli in prestito in Spagna, è stato riscattato per una cifra che si aggira attorno ai 10 milioni. 52 partite, 2 gol e 2 assist. Sempre presente nello scacchiere del Betis, è diventato un veterano. E adesso il suo cartellino è lievitato sino ad arrivare a valere 45 milioni. Il Betis, secondo quanto riportato da Estadio Deportivo, ha ricevuto una prima offerta di 27 milioni rifiutata. Chissà che il Napoli adesso, non stia ripensando all’errore commesso con Natan.