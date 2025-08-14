40 milioni non bastano: doccia fredda Inter | Marotta abbandona il suo pupillo
L’Inter è attiva sul mercato ma adesso, Marotta, è pronto a rinunciare a un suo pupillo. Non bastano 40 milioni di euro.
L’Inter ha avviato il mercato estivo 2025/26 con l’obiettivo di dare nuova linfa al progetto tecnico di Cristian Chivu, subentrato a Inzaghi. Il primo colpo è stato l’attaccante Ange-Yoan Bonny, prelevato dal Parma per una cifra importante. Un investimento che punta a garantire fisicità e alternative in avanti. 23 milioni spesi per lui.
Altro movimento di rilievo è stato il riscatto di Nicola Zalewski dalla Roma, dopo il prestito dello scorso inverno. Il polacco ha convinto per duttilità e capacità di ricoprire più ruoli sulla fascia. Con questa operazione da 6,3 milioni di euro sborsati nel corso dell’estate oltre a quelli spesi per il prestito, l’Inter si è assicurata un giovane di talento. Non è finita qui
Una parte della cifra messa a disposizione per il mercato potrebbe essere destinata a Giovanni Leoni, giovane difensore del Parma seguito con attenzione. Il club nerazzurro lo vuole all’interno della propria rosa e le prossime settimane di mercato risulteranno decisive per l’eventuale acquisizione.
Sempre a centrocampo, nello specifico sulla corsia di destra, l’Inter, si è aggiudicata le prestazioni sportive di un brasiliano che potrebbe fare la differenza nel corso della prossima stagione viste le sue doti. Stiamo parlando di Luis Henrique. Il calciatore è stato prelevato per 23 milioni dal Marsiglia.
Non è finita qui
Oltre ai tre calciatori sopracitati e in attesa di altri rinforzi, Marotta, è riuscito a convincere un altro giocatore a indossare i colori del nero e dell’azzurro. Ci riferiamo a Sucic. Il mediano è stato acquistato dalla Dinamo Zagabria per 14 milioni di euro e si tratta di un prospetto estremamente interessante.
Anche sul fronte uscite l’Inter non vuole perdere tempo. Sono infatti stati venduti diversi giocatori. Tra questi troviamo Aleksandar Stankovic, passato al Club Brugge, piuttosto che Buchanan ceduto al Villareal. Fuori anche Satriano, approdato al Lens e Arnautovic alla Stella Rossa, così come Correa che è andato al Botafogo. In entrata però, una situazione è diventata delicata.
Niente pupillo
Beppe Marotta infatti, potrebbe dover rinunciare a un suo pupillo. Si tratta di un giocatore che lo scorso anno in Serie A ha stupito a suon di gol, assist e soprattutto grandi giocate. L’Inter lo segue da tempo ma adesso il suo destino è tutto da definire e non è detto che approderà tra le file della squadra lombarda.
Stiamo parlando di Nico Paz. L’ex giocatore del Real Madrid, ha incantato i tifosi del Como e i tanti appassionati di questo sport. L’Inter sembrava potesse portarlo a Milano ma sin qui non ci è riuscita. Il Como, inoltre, ha anche rifiutato un’offerta da 40 milioni del Tottenham. Vedremo come si svilupperà la vicenda.