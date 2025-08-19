4 stagioni e una Coppa Italia al Napoli | La sua grande carriera viene macchiata dalla vicinanza al fascismo

Il rapporto tra calcio e politica è sempre molto delicato. Le carriere possono finire o complicarsi a causa di idee particolari.

Il rapporto tra politica e calciatori è sempre stato complesso e sfaccettato. Da un lato, il calcio è lo sport più popolare al mondo e i suoi protagonisti godono di una visibilità tale da renderli figure influenti ben oltre l’ambito sportivo. Dall’altro, le istituzioni politiche hanno spesso visto nel calcio un potente strumento di consenso e propaganda, utilizzandolo per rafforzare la propria immagine o distrarre l’opinione pubblica da questioni delicate.

Molti calciatori, soprattutto in epoche recenti, hanno scelto di esporsi pubblicamente su temi politici e sociali. Alcuni lo fanno per sostenere cause in cui credono, come la lotta contro il razzismo, le disuguaglianze o le ingiustizie, altri per prendere posizione su questioni nazionali e internazionali. Tuttavia, questo impegno può anche attirare critiche e conseguenze sulla carriera, specialmente in contesti dove il dissenso non è ben tollerato.

In diversi Paesi, governi e partiti hanno cercato di legarsi a calciatori famosi per sfruttarne la popolarità, invitandoli a eventi ufficiali o affidando loro ruoli simbolici. Alcuni ex campioni sono entrati direttamente in politica, candidandosi alle elezioni o ricoprendo incarichi istituzionali, con esiti alterni.

Allo stesso tempo, ci sono atleti che preferiscono restare neutrali, temendo di alienarsi parte dei tifosi o di compromettere rapporti con sponsor e club. In ogni caso, il legame tra politica e calciatori resta inevitabile, perché il calcio, con il suo impatto mediatico e culturale, è un terreno in cui sport, potere e opinione pubblica si intrecciano continuamente.

Nella bufera per le simpatie politiche

Pepe Reina, portiere del Milan in prestito all’Aston Villa, è finito al centro di un acceso dibattito dopo aver espresso sui social apprezzamento per una manifestazione di Vox, partito spagnolo di destra. Le sue dichiarazioni hanno scatenato critiche, tra cui quelle del rapper Nega, che lo ha definito “un fascista di m…a”, trovando il sostegno di molti utenti. Travolto dalle accuse, Reina ha deciso di chiarire la sua posizione con una lunga lettera.

Nel messaggio, l’ex portiere di Napoli e Milan ha spiegato di parlare “con il cuore” e di essere mosso dal desiderio di vedere la Spagna prospera e rispettata. Ha rivendicato questo sentimento come un diritto legittimo, ereditato da chi ha sacrificato la vita per il Paese, dichiarando di non poter restare indifferente davanti a “bugie e ingiustizie”.

La difesa della libertà di pensiero

Reina ha ribadito il proprio diritto a esprimere idee politiche senza essere etichettato. Ha spiegato di credere nella difesa delle libertà e della convivenza nel quadro costituzionale, respingendo l’accusa di fascismo.

Ha aggiunto di essere orgoglioso di condividere la vita con persone di ogni etnia, credo e condizione sociale, criticando chi “pensa in bianco e nero” e giudica solo in base a schemi rigidi. Ha concluso affermando di avere idee chiare e una coscienza limpida, e che chi non gradisce il suo pensiero è libero di non seguirlo.