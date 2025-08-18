18 Agosto 2025

3 Mondiali di Formula 1 in bacheca, poi la diagnosi di demenza senile | È un calvario senza fine

Marco Fanfani 18 Agosto 2025
Anche i più grandi campioni, nonostante la vita agiata e tutti i comfort, soffrono di gravi malattie e problematiche.

La demenza senile è una sindrome caratterizzata da un progressivo deterioramento delle funzioni cognitive, tale da interferire in modo significativo con la vita quotidiana. Non si tratta di una malattia specifica, ma di un insieme di sintomi comuni a diverse patologie, tra cui il morbo di Alzheimer, la demenza vascolare e la demenza a corpi di Lewy. I primi segnali spesso includono perdita di memoria, difficoltà di linguaggio e problemi nel prendere decisioni o risolvere problemi.

Con il progredire della condizione, i sintomi diventano più gravi: disorientamento temporale e spaziale, cambiamenti di personalità, confusione e perdita di autonomia nelle attività di base. La demenza senile è più frequente negli anziani, ma non è una conseguenza inevitabile dell’invecchiamento; esistono infatti fattori di rischio come ipertensione, diabete, traumi cranici e predisposizione genetica.

La diagnosi richiede una valutazione clinica approfondita, che può includere esami neurologici, test cognitivi, analisi del sangue e, in alcuni casi, neuroimaging. Sebbene non esista una cura definitiva, alcune terapie farmacologiche e interventi riabilitativi possono rallentare il declino cognitivo e migliorare la qualità della vita del paziente.

Fondamentale è anche il supporto ai familiari e ai caregiver, spesso chiamati a gestire situazioni complesse dal punto di vista emotivo e organizzativo. L’adozione di uno stile di vita sano, con dieta equilibrata, attività fisica regolare e stimolazione mentale, può contribuire a ridurre il rischio e a preservare più a lungo le capacità cognitive.

Jackie Stewart, campione e innovatore

Jackie Stewart, tre volte campione del mondo di Formula 1 (1969, 1971 e 1973), è ricordato non solo per i suoi successi, ma anche per aver rivoluzionato la sicurezza nei Gran Premi. Fu tra i primi a imporre il casco allacciato, il roll-bar e il serbatoio di sicurezza, soluzioni oggi indispensabili. La sua determinazione nacque anche da esperienze drammatiche in pista, come un capottamento in Belgio che lo spinse a pretendere serbatoi resistenti a urti e fiamme. Negli anni ’70, Stewart divenne un’icona di stile, legato a marchi prestigiosi come Rolex, e con la moglie Helen trasformò il paddock in una passerella di eleganza.

Helen, con il suo portamento raffinato, fu musa per stilisti e simbolo della Formula 1 dell’epoca. Sempre al fianco del marito, lo seguì anche quando Jackie divenne team principal della Stewart Grand Prix negli anni ’90, fino alla vittoria del 1999.

Jackie Stewart
Jackie Stewart – napolipiu.com

La sfida contro la demenza

Oggi, la famiglia Stewart affronta una battaglia diversa: Helen soffre di demenza senile, con problemi soprattutto alla memoria a breve termine. Jackie, senza nascondere la difficoltà, le resta accanto e ha fondato “Race Against Dementia” per sostenere la ricerca, investendo oltre un milione di sterline personali.

In occasione del GP di Gran Bretagna a Silverstone, Pirelli ha donato alla fondazione un’opera d’arte del pittore Paul Oz, raffigurante Lewis Hamilton. Un gesto simbolico, accompagnato da una stretta di mano e dall’emozione sincera di Stewart, che continua a lottare dentro e fuori dalle piste.

