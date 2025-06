250 presenze e 15 anni in Serie A: dopo il ritiro fonda un impero della droga | Coltiva marijuana

Nuova vita per l’eclettico ex calciatore protagonista fino a poche stagioni fa in Serie A. Il business è veramente redditizio.

Il mondo del calcio professionistico, con i suoi fasti e la sua ricchezza, rappresenta per molti atleti una parentesi dorata, ma non tutti riescono a rimanere nel giro una volta appese le scarpe al chiodo. Molti ex calciatori, anche di Serie A, hanno intrapreso percorsi professionali inaspettati, dimostrando versatilità e spirito d’adattamento.

Un esempio emblematico è Marcelo Zalayeta, l’ex attaccante uruguaiano con un passato con Juve e Napoli tra le altre, che dopo il ritiro ha abbracciato una vita più semplice, dedicandosi con successo all’attività di fruttivendolo nel suo paese natale. Un altro caso notevole è quello di Fabio Rustico, ex Piacenza e Cagliari, che ha scelto di diventare agricoltore, gestendo un’azienda agricola e dedicandosi alla terra.

Anche a livello internazionale non mancano storie singolari. Andreas Brehme, eroe del Mondiale ’90 e ex interista, ha affrontato in passato difficoltà economiche che lo hanno portato a svolgere lavori umili, inclusi quelli nel settore delle pulizie, prima di trovare un nuovo equilibrio.

Altri ex calciatori hanno saputo reinventarsi in modi creativi. Dino Baggio, ex centrocampista di Juventus, Parma e Lazio, si è dedicato alla produzione e vendita di olio d’oliva nella sua azienda agricola. Tomas Locatelli, ex Udinese e Bologna, ha aperto un birrificio artigianale. Dario Hübner, l’indimenticato “Bisonte”, dopo una breve esperienza da allenatore, è tornato a fare il calzolaio, il mestiere di famiglia.

Mestieri “curiosi”

Alcuni ex calciatori, noti per le loro stravaganze in campo, hanno continuato a sorprendere anche dopo il ritiro. È il caso di Faustino Asprilla, l’estroso attaccante colombiano, famoso per le sue giocate spettacolari e la sua vita fuori dagli schemi.

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Tino ha lanciato una propria linea di preservativi, chiamati “Tino Condones”, una mossa che ha fatto il giro del mondo per la sua originalità e il suo stile inconfondibile.

La nuova vita di Bresciano

Mark Bresciano, ex centrocampista di Palermo, Parma e Lazio, ha intrapreso una nuova e sorprendente carriera imprenditoriale in Australia. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, l’ex Socceroos si è dedicato all’industria della cannabis per uso medico. Insieme a un socio, Bresciano sta lavorando per produrre farmaci a base di cannabinoidi, un settore in forte espansione in diversi paesi.

Oltre all’impegno nel settore della cannabis, Mark Bresciano ha mantenuto un forte legame con il mondo del calcio. Dal 2023, è entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione del Catania, il club presieduto dal connazionale Rosario Pelligra.